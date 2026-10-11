Konec prodlužovaček a ohyzdných kabelů od elektroniky. Domácí kutil ukázal, jak je skrýt elegantně a jednoduše

Stačí se rozhlédnout po obývacím pokoji nebo pracovně. Za televizí se kupí kabely, pod stolem se vine prodlužovačka a u zdi se táhne šňůra od lampy. Elektronika nám usnadňuje život, její příslušenství ale dokáže interiér pořádně znepřehlednit.
Jedním z nejčistších řešení jsou soklové lišty, které mají uvnitř prostor pro vedení kabelů. Na první pohled vypadají jako běžné lišty podél podlahy, ve skutečnosti ale mohou ukrýt šňůry, které by jinak vedly podél stěny. Některé modely mají přímo oddělené drážky pro více kabelů.
Při výběru je důležité zkontrolovat, zda má lišta dostatečně velký vnitřní prostor. Ne každá soklová lišta je určená k vedení kabeláže. Vyplatí se také předem promyslet trasu kabelů a místa, kde je budete potřebovat vyvést ven. Pozdější předělávání může být zbytečně komplikované.
Kabelový kanál nemusí být na očích
Pokud nechcete měnit soklové lišty, můžete použít přímo kabelové kanály. Jde o úzké kryty, které se připevňují ke stěně, podlaze nebo například ke spodní straně pracovního stolu. Kabely se vloží dovnitř a zaklapne se kryt.
Výhodou je, že kanály bývají dostupné v různých rozměrech a barvách. Bílý lze na světlé stěně snadno přehlédnout, případně je možné vybrat provedení, které se hodí k nábytku. Některé typy se dají otevřít, takže se k uloženým kabelům dostanete i později.
V místnosti s kobercem mohou kabely vést také podél jeho okraje, pokud je tam lze bezpečně uložit. Není ale dobrý nápad nechat šňůru volně přecházet přes místo, kudy se běžně chodí. Zakopnutí může poškodit kabel i připojené zařízení.
Prodlužovačka schovaná v krabici
Jiný problém nastává ve chvíli, kdy se pod stolem nebo za televizní skříňkou nahromadí několik nabíječek a kabelů. Tady může pomoci organizér na kabeláž, často v podobě krabice s otvory po stranách.
Do ní se uloží prodlužovací zásuvka a jednotlivé kabely se vyvedou otvory ven. Výsledek působí mnohem uklizeněji a šňůry se tolik nezamotávají. Existují také organizéry, které lze připevnit pod desku stolu, takže neleží na podlaze.
Při výběru je ale potřeba myslet na bezpečnost. Prodlužovačka nesmí být uzavřená v prostoru, kde se může přehřívat. Je nutné dodržet pokyny výrobce a neukládat do boxu další předměty, které by mohly bránit odvodu tepla. Kabely ani zásuvky by neměly být poškozené a připojené spotřebiče nesmějí překročit povolené zatížení.
Někdy stačí kabely jen lépe uspořádat
Ne vždy je potřeba něco vrtat nebo kupovat nové vybavení. Kabely vedené pod pracovním stolem lze upevnit vhodnými držáky a svorkami. Pokud je prodlužovačka příliš krátká a leží uprostřed prostoru, může pomoci jiné umístění nebo vhodně zvolená délka kabelu.
Šňůry je dobré svázat tak, aby se nezamotávaly, ale není vhodné je těsně smotávat během provozu, pokud by se tím mohly zahřívat. Kabely by také neměly být přiskřípnuté nábytkem ani ostře ohnuté.
Jestliže doma dlouhodobě chybějí zásuvky na důležitých místech, nejlepším řešením může být doplnění elektroinstalace. Nové zásuvky u pracovního stolu nebo televizní sestavy omezí potřebu prodlužovaček. Jejich instalaci je ale vhodné svěřit kvalifikovanému elektrikáři.
Úplně neviditelné kabely nejsou v každé domácnosti reálné. S vhodnými lištami, organizérem a trochou plánování však lze dosáhnout toho, že přestanou být první věcí, které si při vstupu do místnosti všimnete.
Zdroje článku: kupi.cz, dumazahrada.cz, primanapady.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková