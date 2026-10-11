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Konec prodlužovaček a ohyzdných kabelů od elektroniky. Domácí kutil ukázal, jak je skrýt elegantně a jednoduše

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Prodlužovací kabely často leží podél stěn, kříží podlahu nebo se hromadí pod pracovním stolem. Kromě nepořádného dojmu mohou překážet při úklidu a člověk o ně snadno zakopne. Přitom existuje několik jednoduchých způsobů, jak je schovat, aniž byste museli hned předělávat elektroinstalaci.
Konec prodlužovaček a ohyzdných kabelů od elektroniky. Domácí kutil ukázal, jak je skrýt elegantně a jednoduše

Konec prodlužovaček a ohyzdných kabelů od elektroniky. Domácí kutil ukázal, jak je skrýt elegantně a jednoduše

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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