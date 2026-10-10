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Dyk se stal králem prvního večera StarDance: Konkurenci nechal daleko za sebou

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Dennívýzva
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První večer letošní StarDance je za námi a o překvapení nebyla nouze. Devět tanečních párů se poprvé představilo na parketu a předvedlo waltz, sambu a cha-chu. Největší hvězdou večera se stal Vojtěch Dyk, který si od poroty vysloužil úctyhodných 30 bodů. Naopak Tomáš Polák skončil s pouhými 11 body na posledním místě. Po ohodnocení všech párů si zatancovala také Petra Nesvačilová, kterou porota nehodnotila kvůli jejímu náhlému úrazu.
Vojta Dyk a Katarina Málek zatančili sambu.

Vojta Dyk a Katarina Málek zatančili sambu.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 20:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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