Dyk se stal králem prvního večera StarDance: Konkurenci nechal daleko za sebou

Marta Jandová a Martin Prágr zatančili sambu. Sára Sandeva a Daniel Makovec zatančili waltz. Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská zatančili chachu. Tom Sean Pšenička a Natálie Otáhalová zatančili sambu. Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková zatančili waltz. Tomáš Polák a Adriana Mašková zatančili chachu. Vojta Dyk a Katarina Málek zatančili sambu. Hana Dvorská a Michal Kurtiš zatančili chachu. Petra Nesvačilová a Filip Hudlický. Luciana Tomášová a Robin Ondráček zatančili sambu. Letošní StarDance porota. Moderátoři StarDance Tereza Kostková a Marek Eben.
První večer letošní StarDance je za námi a o překvapení nebyla nouze. Devět tanečních párů se poprvé představilo na parketu a předvedlo waltz, sambu a cha-chu. Největší hvězdou večera se stal Vojtěch Dyk, který si od poroty vysloužil úctyhodných 30 bodů. Naopak Tomáš Polák skončil s pouhými 11 body na posledním místě. Po ohodnocení všech párů si zatancovala také Petra Nesvačilová, kterou porota nehodnotila kvůli jejímu náhlému úrazu.
StarDance velkolepě odstartovala
Letošní ročník oblíbené taneční soutěže StarDance odstartoval ve velkém stylu. Soutěžící po týdnech náročných tréninků konečně předvedli své první choreografie před televizními diváky i přísnou porotou. Někteří svými výkony příjemně překvapili, jiní naopak zjistili, že cesta k taneční dokonalosti nebude vůbec jednoduchá. Během večera se na parketu vystřídaly tři taneční styly. Diváci se dočkali waltzu, samby i cha-chy. Už první bodování přitom naznačilo, kdo by mohl patřit mezi favority letošního ročníku.
Vojtěch Dyk oslnil porotu
Jednoznačným vítězem prvního večera se stal zpěvák a herec Vojtěch Dyk. Společně s tanečnicí Katarinou Málek předvedl sambu, za kterou získal 30 bodů. S výrazným náskokem se tak usadil na vrcholu průběžného pořadí. Velmi dobře si vedla také Luciana Tomášová, která se představila po boku Robina Ondráčka. Jejich samba jim vynesla 27 bodů, čímž obsadili druhou příčku. Třetí nejlepší výkon večera předvedl herec Tomáš Matonoha. Za waltz s Lenkou Norou Návorkovou získal 23 bodů.
Vyrovnaný souboj se odehrál také uprostřed tabulky. Herečka Sára Sandeva s Danielem Makovcem si za waltz vytančila 20 bodů. Stejný počet získal zpěvák Tom Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou za sambu. Dvacet bodů si odnesl rovněž bývalý tenista Radek Štěpánek, který s Vandou Bartošovou Dětinskou předvedl cha-chu.
Někteří porotu příliš neoslnili
O něco méně bodů získala zpěvačka Marta Jandová, která se na parketu představila s Martinem Prágrem. Jejich cha-cha jim vynesla 18 bodů. Těsně za nimi skončila Hana Dvorská s Michalem Kurtišem, kteří za stejný tanec obdrželi 17 bodů. Nejméně se však úvodní večer vydařil Tomáši Polákovi. Ten společně s Adrianou Maškovou předvedl cha-chu, za kterou od poroty získal pouhých 11 bodů. Od vedoucího Vojtěcha Dyka jej tak dělilo propastných 19 bodů.
Uplakaná Nesvačilová
Po ohodnocení všech párů si zatancovali také Petra Nesvačilová a Filip Hudlický. Tento pár ohodnocen nebyl, jelikož ze soutěže musel oficiálně odstoupit ještě před jejím začátkem. Herečce se stal vážný úraz nohy, který jí nedovolil tancovat se vším všudy. Na parketu však představili upravenou verzi waltzu. Od diváků se dočkali velkého potklesku. Nesvačilová neskrývala slzy a lítost nad tím, že v soutěži nemůže nadále pokračovat. První večer StarDance tak přinesl nejen povedená vystoupení, dojemné okamžiky, ale také výrazné bodové rozdíly. Přestože Vojtěch Dyk zatím konkurenci jasně převálcoval, soutěž je teprve na začátku. V dalších týdnech budou mít všichni účastníci příležitost ukázat svůj pokrok a zamíchat průběžným pořadím.
Zdroj: Aplausin.cz/StarDance