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Zeptali jsme se AI, který je nejkrásnější český herec. Odpověď vyvolala šok

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Když algoritmus dostal za úkol najít nejpřitažlivějšího muže tuzemské kinematografie, všichni tipovali moderní hvězdy. Místo toho však systém šokoval verdiktem, který zpochybňuje vše, co dnes považujeme za ideál krásy.
Zeptali jsme se AI, který je nejkrásnější český herec. Odpověď vyvolala šok

Zeptali jsme se AI, který je nejkrásnější český herec. Odpověď vyvolala šok

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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