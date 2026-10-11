Zeptali jsme se AI, který je nejkrásnější český herec. Odpověď vyvolala šok

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Digitální systémy dnes dokážou vyhodnotit téměř cokoliv – od symetrie obličeje po emocionální dopad hlasového projevu. Když jsme ale umělou inteligenci požádali o analýzu tuzemských herců a hledání toho nejpřitažlivějšího z nich, nečekali jsme revoluci v estetických měřítkách. Algoritmus dostal jasný úkol: projít desítky profilů napříč generacemi, zhodnotit proporce tváře, charisma zachycené v kritikách i historický ohlas u publika.
Většina z nás by vsadila na Vojtěcha Dyka, Jiřího Mádla nebo Stanislava Majera – tváře, které pravidelně zdobí titulní strany magazínů a bodují v anketách o nejžádanější muže Česka. Právě oni přece definují současný standard atraktivity: atletické postavy, pečlivě upravené profily a dokonalé fotografie na sociálních sítích. Jenže stroj se rozhodl jinak.
Jako absolutního vítěze označil Rudolfa Hrušínského staršího (1920–1994). Muže s ustupujícími vlasy, těžší postavou a melancholickým výrazem. Pro generaci vychovanou na vyretušovaných influencerech to byl okamžitý šok.
Proč algoritmus ignoroval svalnatost a symetrii
Vysvětlení, které systém nabídl, odhaluje zásadní rozdíl mezi lidským a strojovým vnímáním krásy. Zatímco my často soudíme podle prvního dojmu a aktuálních trendů, umělá inteligence rozložila přitažlivost na prvky, které přetrvávají celá desetiletí. Nenechala se svést povrchní souměrností ani módními standardy posiloven.
V datech o Hrušínském objevila unikátní kombinaci klidu, hloubky v hlase a mimiky, která u diváků vyvolává silnější estetický zážitek než generická dokonalost. Jeho role ve Spalovači mrtvol, Rozmarném létě, Vesničce má střediskové nebo jako Dobrý voják Švejk prokázaly něco podstatnějšího než jen fyzickou atraktivitu – schopnost udržet pozornost a zanechat trvalou stopu v paměti publika.
Podle algoritmu představuje Hrušínský archetyp ryzího mužského kouzla, které nepotřebuje vnější berličky. Jeho vizuální projev nestárne, protože vychází z vnitřního magnetismu a osobitosti, nikoli z pomíjivých trendů v oblékání či fyzickém vzhledu.
Když jsme požádali o další pořadí, překvapení pokračovalo. Na dalších příčkách se sice objevili Oldřich Nový a Josef Abrhám, ale i mezi nimi dominovala elegance před prvoplánovou svalnatostí. U Nového systém vyzdvihl dokonalé držení těla a schopnost nosit oblek s přirozenou lehkostí – vlastnosti patrné třeba v jeho ikonické roli v komedii Kristián. Abrhám zase bodoval plachou elegancí a uhrančivým pohledem, který neztrácel sílu ani v pokročilém věku.
Co nám technologie připomněla o skutečné přitažlivosti
Tento experiment odhalil paradox dnešní doby. Žijeme v éře, kdy máme strach, že umělá inteligence tlačí společnost k uniformnímu vzhledu a plastické dokonalosti. Jenže v tomto případě se stalo přesně naopak – technologie odmítla povrchní šablonu moderní atraktivity a připomněla hodnoty, na které se v záplavě filtrů snadno zapomíná.
Skutečná přitažlivost vychází z výrazu, zkušenosti zapsané ve tváři a nezaměnitelného vystupování. Rudolf Hrušínský možná nikdy neodpovídal představám o klasickém romantickém hrdinovi z plakátů, ale data hovoří jasně: jeho tvář má v sobě příběh, tajemství a klid – vlastnosti, které fascinují diváky i po mnoha desetiletích.
Výsledky samozřejmě neznamenají, že by současní herci postrádali kouzlo nebo neměli své publikum. Spíše nastavují zrcadlo tomu, jak snadno zaměňujeme okamžitou popularitu za trvalou estetickou hodnotu. Podobné pokusy s umělou inteligencí jsou cenné právě tím, že dokážou rozbít zažité předsudky a nabídnout nový úhel pohledu.
V tomto případě nám stroj nechtěně udělil lekci z filmové estetiky: skutečné charisma se nedá změřit metrem ani vyrobit v posilovně. Zůstává v lidské osobitosti, kterou dokáže ocenit nejen lidské oko, ale kupodivu i chladný počítačový kód.
Zdroje článku: chatgpt.com, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná