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Mlženka roste v lesích až do prosince, kdy ostatní houby dávno zmizely. Její metabolismus funguje i při teplotách blízko nule

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Hřiby a bedly z lesů mizí, strmělka mlženka ale teprve nastupuje. Podle mykologů roste od konce srpna až do prosince, a to ve všech typech lesů.
Mlženka roste v lesích až do prosince, kdy ostatní houby dávno zmizely. Její metabolismus funguje i při teplotách blízko nule

Mlženka roste v lesích až do prosince, kdy ostatní houby dávno zmizely. Její metabolismus funguje i při teplotách blízko nule

Zdroj: Foto: Holger Krisp¨/ Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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