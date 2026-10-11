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Bílý ocet dokáže vrátit podlahám ztracený lesk. Účinný domácí čistič lze připravit snadno a za pár korun

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Podlahy dostávají v domácnosti nejvíce zabrat. Chodíme přes ně sem a tam a ulpívá na nich spousta nečistot. Pomocí bílého octa však můžete získat zářivě čistý povrch.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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