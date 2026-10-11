Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zkrat ve Staškově: Opravdu chceme začít stavět mříže pro třináctileté?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
KOMENTÁŘ. Tragický útok třináctiletého školáka ve slovenském Staškově, který si vyžádal dva lidské životy, spustil okamžitou populistickou vlnu. Politici na obou stranách hranice volají po snižování věkového limitu trestní odpovědnosti a tvrdých trestech. Z pohledu klinické psychologie musíme bít na poplach – pomozme dětem dřív, než vezmou do ruky nůž, represe ex post nic neřeší.
profimedia-1139137324

profimedia-1139137324

Zdroj: Slovenská policie na cestě vedoucí ve škole ve Staškově. Foto: Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:30

Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Sanitka jako léčka, zbraně ze služebny… 75 let od přepadení stanice SNB v Čelákovicích
Sanitka jako léčka, zbraně ze služebny… 75 let od přepadení stanice SNB v Čelákovicích
Jan Urban: Kolaborace s nepřítelem? Trest smrti!
Jan Urban: Kolaborace s nepřítelem? Trest smrti!

KOMENTÁŘ. Jsou chvíle, kdy se zbabělci a mudrlanti proměňují na zrádce. A pak za nimi zůstávají mrtví. V...

Dlouhý nos z Postoloprt na státní zástupce: kostra nás nezajímá, lijeme beton
Dlouhý nos z Postoloprt na státní zástupce: kostra nás nezajímá, lijeme beton

POZNÁMKA. Když HlídacíPes.org ve čtvrtek publikoval komentář „Mlčení jako součást paměti a proč by Adam a...

Museli jsme vstoupit a hlasovat podle vůle předsedy, vypověděli bývalí členové ODS
Museli jsme vstoupit a hlasovat podle vůle předsedy, vypověděli bývalí členové ODS

HlídacíPes.org získal svědectví několika bývalých členů místního sdružení ODS Plzeň-Lochotín, kteří popsali...

Udělali park, ale nerostou jim tam stromy. Místo půdy je násyp z tunelu Blanka
Udělali park, ale nerostou jim tam stromy. Místo půdy je násyp z tunelu Blanka

V pražském parku Maxe van der Stoela na Praze 6 se dlouhodobě nedaří stromům: usychají, zmírají a nerostou....

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.