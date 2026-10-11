Kašlu na drahá bistra. Podzimní menu na celý týden pro 4 lidi se dá doma uvařit za 2 000 Kč

Kdo v poledne vezme celou rodinu do bistra, odnese si účtenku, která zabolí víc než plný nákupní košík. Doma přitom stačí jeden nedělní večer s tužkou, pár podzimních surovin a ochota vařit s rozmyslem. Úspora se pak počítá na celé obědy, za které peníze zůstanou v peněžence.
Jeden oběd venku proti týdnu u vlastní plotny
Dubnové měření cen v restauracích ukázalo, že průměrné polední menu u nás poprvé stojí víc než dvě stě korun. V Praze vyjde oběd ještě znatelně dráž. Když se takhle naobědvají čtyři lidé, nechají v podniku kolem 800 Kč za jediné poledne.
Doma peníze vydrží mnohem déle. Magazín Prima Inspirace sestavil podzimní plán, který pokrývá všechna tři hlavní jídla dne po celý týden. Pro čtyřčlennou rodinu ho odhaduje na 1 800 až 2 000 Kč. Celý týden domácího jídla tak stojí asi jako dva a půl rodinného oběda v restauraci a jedno jídlo vychází v průměru zhruba na 21 až 24 korun.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kde se jí Za jedno jídlo Za čtyři lidi Průměrné polední menu v restauraci víc než 200 Kč kolem 800 Kč za jedno poledne Podzimní jídelníček doma zhruba 21 až 24 Kč 1 800 až 2 000 Kč za celý týden Podzimní úroda drží účet při zemi
Rozpočet stojí na sezónní úrodě, která je na podzim nejlevnější a vydrží dlouho ve spíži. Hlavní roli v ní hraje dýně. Odrůda hokaido se navíc připravuje snadno, protože se vaří i se slupkou a stačí z ní vyndat semínka. Z jednoho kusu se uvaří velký hrnec krémové polévky na dva dny a zbytek dužiny se dá zapéct na plechu se sýrem jako příloha.
Zelí zvládne roli hlavního jídla i přílohy. Hodí se do bramborových placek nebo k pečenému masu. Z jablek se dá připravit sladká večeře v podobě ovocných knedlíků a pečená jablka poslouží jako jednoduchý zákusek po obědě.
Přečtěte si také: Med v zimě ztuhne skoro každému. Stačí ho dát na 1 místo v kuchyni a bude zase tekutý Jedno kuře, několik jídel
Nejdražší položkou na účtence bývá maso. Vyplatí se proto koupit kuře vcelku a rozporcovat ho doma. Z jednoho kusu pak vznikne několik jídel:
prsa a stehna tvoří základ dvou různých hlavních jídel, zbytky masa obrané z kostí se hodí do pomazánky na snídani, z kostí a zeleniny se uvaří vývar na polévku.
Velkou část bílkovin v týdnu mohou dodat luštěniny a vejce. Fazolový guláš bez masa nebo čočka na kyselo zasytí celou rodinu a vyjdou výrazně levněji než jídla s masem. Maso pak hraje na talíři spíš vedlejší roli.
Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky starý hrnec a otočte ho. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad Kuře koupené vcelku dá základ dvěma hlavním jídlům, pomazánce na snídani i vývaru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nejdřív talíře, potom nákupní seznam
Nejlevnější týden začíná dřív, než kdokoli vyrazí do obchodu. Stačí k tomu tři kroky:
rozepsat jídla na celý týden, zkontrolovat, co už čeká ve spíži a v mrazáku, teprve potom sepsat nákupní seznam.
Seznam zároveň hlídá, aby do košíku nešlo nic, pro co v týdnu není místo na talíři.
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Úsporu přinese i pečení najednou. Když už je trouba kvůli kuřeti rozpálená, vejde se vedle na plech dýně, cibule nebo kořenová zelenina na další den.
Osm porcí z jednoho hrnce
Kdo večer vaří, připraví rovnou dvojnásobné množství, tedy osm porcí, a polovinu hned rozdělí do krabiček na zítřejší oběd. Polední vaření tím úplně odpadá a nakoupené suroviny nestihnou v lednici zestárnout.
Dvojnásobná dávka uvařená večer pokryje i zítřejší oběd a polední vaření odpadá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mnohá hustá jídla se přes noc v lednici ještě rozleží a chutě se v nich propojí. Kdo nechce jíst stejné jídlo dvakrát za sebou, může zbylou přílohu nebo zeleninu zapéct s vejcem a sýrem a dostane úplně jinou večeři.
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Odhad vychází z cen, jaké měly supermarkety v září 2026, a nepočítá se základní spíží, tedy s olejem, moukou a kořením. S letákovými akcemi může nákup vyjít levněji, v menším obchodě naopak dráž.
Pro představu pomůže i celostátní průměr. Podle Českého statistického úřadu utratily domácnosti v roce 2025 za potraviny a nealkoholické nápoje 40 071 Kč na osobu. Pro čtyři lidi to dělá přibližně 3 100 Kč týdně. Podzimní plán z domácí kuchyně, který nepočítá se spíží ani s kávou a čajem, se tak drží zhruba o třetinu níž.
Zdroje: https://csu.gov.cz/statistika-rodinnych-uctu, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/prumerna-cena-poledniho-menu-v-restauracich-presahla-200-korun-373356, https://www.prozeny.cz/clanek/recepty-levne-jidelnicek-na-tyden-pro-ctyrclennou-rodinu-levne-a-chutne-83141, https://www.toprecepty.cz/clanky/4285-setreni-pri-vareni-usporny-celodenni-jidelnicek-na-tyden-stoji-mene-nez-1000-kc-a-jeste-zbydou-suroviny-na-priste/, https://www.mujrendlik.cz/clanky/detail/recepty-z-dyne-date-si-kompot-noky-zeli-nebo-polevku.htm, https://cnn.iprima.cz/kolik-jsme-ochotni-zaplatit-za-obed-503456, https://primainspirace.cz/category/recepty/nakup-na-tyden-za-1-000-korun-jidelnicek-pro-dva-s-nakupnim-seznamem