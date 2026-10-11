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Jihočeši v referendech odmítli větrné elektrárny, spalovny i opravu silnice

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Dennívýzva
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Obyvatelé čtyř jihočeských obcí rozhodovali souběžně s volbami o sporných projektech. V Radeníně a Šebířově se postavili proti výstavbě větrných elektráren, v Temelíně odmítli spalovnu nebezpečného odpadu a v Přísečné rozšíření spalovny v Domoradicích. V Putimi zase lidé rozhodli o zastavení připrav
Jihočeši v referendech odmítli větrné elektrárny, spalovny i opravu silnice

Jihočeši v referendech odmítli větrné elektrárny, spalovny i opravu silnice

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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