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Jak se mi při pohledu na zatažené okno rozsvítilo

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Dennívýzva
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Na okně visí závěs, dvojdílný, s originálním vzorem, po mamince. Nemám ráda žaluzie, tak závěs zatahuji téměř denně proti odpolednímu slunci.
Jak se mi při pohledu na zatažené okno rozsvítilo

Jak se mi při pohledu na zatažené okno rozsvítilo

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/zaves.png
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 10:05

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