Dopady předvolebního konfliktu? ANO ve Stříbře zvítězilo, ale výrazně oslabilo

K volbám ve Stříbře přišlo v roce 2022 celkem 40% oprávněných voličů. Letos jich bylo o deset procent víc. Tehdy vyhrálo ANO se 46,15% a získalo sedm mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu. Druhé bylo uskupení Pro Stříbro s 22,4% a třemi mandáty. Letos opět dominovalo ANO (33,79%), ale přišlo o 12,36 procentního bodu a jeden mandát. Druhé Pro Stříbro (26,05%) si naopak o jedno křeslo polepšilo. Tři křesla získalo ještě uskupení Žijeme Stříbro a po jednom mandátu mají MY pro vlídnou radnici a Stříbro pro vás.
„Děkuji všem, kteří přišli k volbám. Osobně si velmi vážím každého hlasu, který jste dali mně a našemu týmu. Následující dny přinesou jednání, která ukážou, jakým směrem se bude vedení našeho města ubírat. Uvidíme, jaké budou jejich výsledky. Je ale fér otevřeně říct, že jednání nemusí vést k dohodě a může se stát, že budeme působit v opozici,“ uvedl současný starosta Martin Záhoř (ANO).
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„Moc děkujeme všem za hlasy i podporu našeho týmu Pro Stříbro. I dnes se ukázalo, jak skvělý tým máme. Společně můžeme zvládnout spoustu věcí pro naše město, naše děti i sousedy,“ napsali stručně zástupci druhého Pro Stříbro.
Byl to ale právě jejich lídr Karel Lukeš, který otevřel téma možného ovlivňování voleb. Podle jeho slov měl starosta, který je zároveň poslancem a členem krajského zastupitelstva, telefonovat minimálně třem lidem z jejich kandidátky a v jednom případě kontaktovat také příbuzného jednoho z nich. Podle něj vyvíjel na tyto lidi nátlak, aby svou kandidaturu stáhli.
„Co vede starostu a pana poslance Záhoře, který tvrdí, že sítě nesleduje, hned volat některým kolegům či kolegyním ve stylu "ty jdeš jako s Lukešem proti mně? Je mi líto, když jsem slyšel, že někteří dostali ultimátum, že buď půjdou na jistou kandidátku, a pak zůstanou ve svých funkcích, nebo naopak,“ uvedl Lukeš.
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Starosta to ve svém prohlášení rázně odmítl. Podle svých slov nepřekročil hranice politického jednání. „Člověku, kterého jsem do té doby považoval za svého známého, jsem po zveřejnění jeho kandidatury zavolal a zeptal se ho na důvody jeho rozhodnutí, protože ještě nedávno se o lídrovi dotčené kandidátky vyjadřoval kriticky. Přiznávám, že jsem cítil lidské zklamání a otevřeně jsem o něm hovořil. Je možné, že rozhovor nebyl příjemný ani pro jednu stranu. Rozhodně v něm však z mé strany nezaznělo žádné vyhrožování, vydírání ani nátlak. Nic takového jsem nepožadoval a nic takového jsem nenabízel,“ reagoval Záhoř.
Případem se aktuálně zabývá policie. „Od Okresního státního zastupitelství Tachov nám bylo postoupeno trestní oznámení, které se týká možného protiprávního jednání v souvislosti s komunálními volbami. Prověřováním všech skutečností, zda byl spáchán trestný čin, se v rámci prověřování zabývají kriminalisté,“ potvrdila naší redakci policejní mluvčí Pavla Burešová.
Kauza obyvatele spíše znechutila
Celou situaci samozřejmě vnímali také místní obyvatelé. Některé to pohoršovalo, mobilizovalo i zcela odradilo. „Je mi smutno z toho jak po sobě házíte špínu, tohle jsou demokratické volby, byla jsem u každých voleb, ale tentokrát se té špinavosti nezúčastním. Vím, že má obálka to neovlivní … no budu mít aspoň čisté ruce. Přeju našemu městu slušné, nezkorumpované a z čistýma rukama zvolené kandidáty,“ uvedla například Pavla H.
„My už jsme znechuceni tím, co se děje letos kolem voleb. Každý den na mě vyskakují příspěvky různých stran, které se předhánějí, kdo by co víc udělal, nebo chce udělat a kdo se víc blýskne. Kdyby se místo keců a slibů spíš konalo, mělo by to rozhodně větší efekt. Tento rok jsou volby ve Stříbře jen jedna velká fraška,“ nebrala si servítky Tereza Š. Další poukázali i na soutěže, které druhé Pro Stříbro dělalo a kde nechyběly vouchery na pizzu nebo na nákup v květinářství, papírnictví nebo železářství.