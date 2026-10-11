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Dopady předvolebního konfliktu? ANO ve Stříbře zvítězilo, ale výrazně oslabilo

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Znechucení vyvolala předvolební kauza ve Stříbře. Podle místostarosty Karla Lukeše (Pro Stříbro) měl starosta Martin Záhoř (ANO) tlačit na protikandidáty, aby se stáhli. Starosta to odmítl a teď to prověřuje policie. K volbám letos přišlo více lidí a byť ANO vyhrálo, ztratilo procenta i mandát.
Dopady předvolebního konfliktu? ANO ve Stříbře zvítězilo, ale výrazně oslabilo

Dopady předvolebního konfliktu? ANO ve Stříbře zvítězilo, ale výrazně oslabilo

Zdroj: Město Stříbro
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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