Od přípravy na porod po léčbu bolestí. Brněnská nemocnice rozvíjí péči o ženy

Fakultní nemocnice Brno se od roku 2022 věnuje specializované gynekologicko-porodnické rehabilitaci, která propojuje dvě významné kliniky. Za tímto projektem stojí Marika Bajerová, která se zabývá gynekologicko-porodnickou fyzioterapií více než 20 let: „My jsme za loňský rok poskytli něco okolo 6500 terapií našim pacientkám, které nás vyhledávají, a tento počet naplňujeme již v říjnu tohoto roku, takže stále rosteme.“
Největší zájem je u těhotných pacientek. Fakultní nemocnice Brno totiž disponuje největší porodnicí v České republice. Cílem je nejen pomoci ženám při bolestech. Klinika pomáhá pacientkám k tomu, aby za pomoci fyzioterapie mohly mít přirozený porod bez komplikací. Za touto specializovanou fyzioterapií se sjíždějí do Brna pacientky z celé České republiky.
„Jsem po akutním císařském řezu předčasně narozených dvojčátek a nyní se připravuji na vaginální porod. Ta fyzioterapie je pro mě takovým nástrojem, jak si osvojit ideální pohybové stereotypy, jak předcházet bolesti a vlastně i takovou velkou psychickou podporou, že to lze, že je to možné a že to nemusí opět skončit císařským řezem. Opravdu odcházím s větším sebevědomím, a hlavně i to tělo se připravuje po všech stránkách, aby k tomuto mohlo dojít,“ popsala svou zkušenost Eva Mazánková, pacientka porodní fyzioterapie.
První myšlenka byla zaměřena na těhotné pacientky, a to v přípravě na porod, v průběhu porodu i v rámci poporodní péče. Následně se fyzioterapie rozšířila a nyní se tímto způsobem na klinice věnují i například gynekologickým pacientkám, pacientkám s léčenou neplodností nebo onkologickým pacientkám. „Povýšila se ta fyzioterapie na skutečně specializovanou péči, která je zaměřená na jednotlivé typy potíží, jednotlivé typy diagnóz a velmi cíleně a smysluplně se těm pacientkám věnujeme,“ popsal vývoj Lukáš Hruban, primář gynekologického oddělení.
Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie disponuje i certifikovaným centrem endometriózy. Ženám s touto diagnózou jsou na klinice schopni poskytnout nejvyšší možnou terapii a nejúčinnější následný postup. Dalším odvětvím je urogynekologie, kdy nejde jen o pacientky s problémem úniku moči a sestupu orgánů, ale fyzioterapie pomáhá i v rámci různých nervových bolestí, bolestí v pánvi, pánevním pletenci nebo podbřišku.