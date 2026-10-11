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Od přípravy na porod po léčbu bolestí. Brněnská nemocnice rozvíjí péči o ženy

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Těhotným ženám pomáhá s přípravou na porod, dalším pacientkám zase s bolestmi nebo potížemi po operacích. Fakultní nemocnice Brno nabízí specializovanou fyzioterapii, za kterou do města přijíždějí ženy z celé republiky. Zájem o péči navíc stále roste.
Od přípravy na porod po léčbu bolestí. Brněnská nemocnice rozvíjí péči o ženy

Od přípravy na porod po léčbu bolestí. Brněnská nemocnice rozvíjí péči o ženy

Zdroj: Viktorie Beránková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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