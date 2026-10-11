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Podvodníci přišli na způsob, jak obrat lidi při tankování na benzínce. Trik s alobalem stojí lidi klidně i 2 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vložíte kartu, natankujete, zavěsíte pistoli a odjedete. Všechno vypadá v pořádku, dokud […]
Podvodníci přišli na způsob, jak obrat lidi při tankování na benzínce. Trik s alobalem stojí lidi klidně i 2 000 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 11.10.2026 05:36
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Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...Všechny články tohoto autora →
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