Kdo v říjnu věnuje bazalce dvacet minut, vaří s ní ještě v únoru. Stačí ji správně zmrazit a chuť zůstane jako ze záhonu

Večerní předpověď hlásí na noc šest stupňů a truhlík na balkoně je pořád plný lesklých zelených listů. Právě teď se rozhoduje, jestli z nich zbude hnědá kaše, nebo zásoba na celou zimu. Stačí nůžky, cedník, utěrka a pár sáčků. Aktivní práce u menší domácí sklizně zabere zhruba dvacet minut. Mrazák pak pracuje sám. Když se z října 2026 posuneme do února 2027, vychází to na čtyři měsíce skladování. To pohodlně zapadá do rozmezí tří až šesti měsíců, které pro mražené bylinky doporučují americké univerzitní poradny.
Proč bazalku sklidit v říjnu, dřív než přijde první chladná noc
Bazalka pochází z teplých krajů a podle toho se chová. Zahrádkářská příručka COMPO označuje za kritické už teploty pod 12 °C, mráz pak znamená konec rostliny. Studie publikovaná ve Frontiers in Plant Science popisuje, co chlad provádí s listy: poškozuje buněčné membrány, listy hnědnou a mizí právě ty těkavé látky, kvůli kterým bazalku pěstujeme. Při pěti stupních je úbytek vůně výrazný.
Český říjen je v tomhle ohledu nevyzpytatelný. Meteorologové z ČHMÚ v říjnu 2019 zaznamenali v první dekádě i na konci měsíce mrazové dny na více než stovce stanic. Teplé odpoledne tak může vystřídat noc, po které je z truhlíku smutná podívaná.
Proto doporučujeme řídit se předpovědí místo kalendáře. Jakmile noční teploty klesají ke dvanácti stupňům, je čas vzít nůžky. Ideální je stříhat dopoledne, když oschne rosa. Do košíku patří jen hladké, celé a výrazně vonící listy; žluté, skvrnité či hnědnoucí putují na kompost.
Kdo nemá vlastní záhon, nemusí zoufat. Sladká bazalka je podle Purdue University nejběžnější odrůdou v obchodech a svazek nebo květináč z trhu se zpracuje stejně. Jen ho neodkládejte do lednice. Bazalka je mezi bylinkami výjimkou a v chladu černá. Do zpracování jí víc prospěje sklenice s vodou v místnosti s teplotou zhruba 10 až 18 °C.
Dvacet minut u linky: jak bazalku připravit na mrazák
Postup, který popisuje americké
National Center for Home Food Preservation, stojí na několika jednoduchých krocích. Rozpis času jsme odhadli pro běžnou domácí dávku, tedy pár hrstí listů: Otrhání a třídění (asi 5 minut): listy oddělit od tvrdších stonků, poškozené vyřadit. Opláchnutí (asi 3 minuty): krátce pod studenou vodou nebo v míse, nechat okapat. Osušení (asi 7 minut): nejdůležitější fáze celého procesu. Salátová odstředivka, pak papírové utěrky. Listy jen jemně přikládat, nemačkat. Porcování (asi 5 minut): rozložit na plech, nasypat do sáčků, případně rozmixovat s olejem a naplnit formičky na led.
Do dvaceti minut se nepočítá doba, kdy listy doschnou na utěrce, ani samotné tuhnutí v mrazáku a pozdější přesypání kostek do sáčku. To jsou ale chvíle, kdy člověk může dělat cokoli jiného.
Proč tolik důrazu na sušení? Každá kapka vody se v mrazáku změní v led, listy se k sobě přilepí a vznikne zelená hrouda, ze které se porce odlamuje jen ztěžka. Suchý list naopak zmrzne samostatně a v zimě ho lze odebírat po jednom.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Tři cesty do mrazáku: celé listy, blanšírování, nebo olejové kostky
Každá metoda má své přednosti. Srovnali jsme je podle toho, na čem v zimní kuchyni záleží:
Metoda Pracnost Barva Chuť Nejlepší využití Celé listy nejnižší časem tmavne dobrá polévky, dušená jídla Blanšívané listy střední nejzelenější dobrá omáčky, těstoviny Kostky s olejem střední velmi dobrá nejvýraznější pesto, omáčky, rizoto
Celé listy jsou volba pro spěchající. Osušené lístky se rozloží v jedné vrstvě na plech, zhruba na hodinu se předmrazí a pak se přesypou do mrazicího sáčku. Po rozmrazení zvláční, v hrnci s rajčatovou omáčkou to ale nikomu vadit nebude.
Blanšírování řeší barvu. Listy se ponoří do vroucí vody na tři až patnáct sekund, zprudka se zchladí v ledové vodě a znovu důkladně osuší. Poradna Kalifornské univerzity uvádí kratší variantu kvůli zelenému vzhledu, South Dakota State University delší dobu pro velké listy. Tenké lístky zvládnou kratší koupel, statné listy z vyzrálé rostliny delší.
Kostky s olejem považujeme za nejchytřejší řešení. Olej obalí nasekané listy, omezí jejich kontakt se vzduchem a podle materiálu UCANR Master Food Preservers pomáhá udržet barvu. Doporučený poměr je zhruba půl litru nasekaných bylinek na 80 až 120 ml olivového oleje. Hustší pasta vznikne z půl litru listů a asi 80 ml oleje. Směs se rozlije do formiček na led, po ztuhnutí se kostky vyklopí do sáčku. Každá kostka pak představuje jednu hotovou dávku pro hrnec.
Jedno varování k olejovým směsím: na lince nemají co dělat. Oregon State University upozorňuje, že čerstvé bylinky v oleji patří do lednice a spotřebovat je třeba do čtyř dnů. Pro delší skladování jen mrazák. Totéž platí v zimě, kostky se nerozmrazují na stole, ale házejí se rovnou do jídla.
Bazalka v únoru: do kterých jídel ji házet rovnou z mrazáku
Tady leží hlavní odměna za říjnovou námahu. Mražená bazalka nejvíce vynikne v teplé kuchyni. Kanadské ministerstvo zdravotnictví doporučuje přidávat bylinkové kostky až na konci vaření, aby si jídlo uchovalo barvu i svěží chuť. South Dakota State University radí brát je přímo z mrazáku bez rozmrazování.
Kam tedy sáhnout:
rajčatová omáčka na špagety, dvě kostky minutu před odstavením z plotny, minestrone nebo dýňová polévka těsně před servírováním, rizoto při posledním zamíchání s parmazánem, domácí pizza, kostka rozpuštěná na horkém těstě hned po vytažení z trouby, pesto, kde olejová pasta poslouží jako hotový základ, stačí přidat sýr, ořechy a česnek, bylinkové máslo k pečenému masu či rybě.
Srovnání se sušenou bazalkou vychází jasně ve prospěch mrazáku. Studie, kterou s kolegy publikovala Díaz-Maroto v časopise Journal of the Science of Food and Agriculture, zjistila, že sušení proměňuje aromatický profil. Čerstvá bazalka voněla svěže, bylinně a květinově, sušené vzorky nabraly mentolové, kořenité, senové a zemité tóny. Sáček sušeného koření vydrží déle, jenže chutná jako jiná bylina. Kostka z mrazáku přinese do únorové omáčky letní vůni mnohem věrněji.
Do čeho bazalku zabalit, aby vydržela až do jara
Mrazák umí vůni ochránit, ale jen tehdy, když se k listům nedostane vzduch. Hodí se mrazicí sáčky, vzduchotěsné krabičky nebo menší skleničky určené do mrazáku. Ze sáčku je dobré vytlačit co nejvíc vzduchu a každou porci popsat názvem a datem. Kalifornská příručka navíc doporučuje silně aromatické bylinky zabalit dvojitě nebo uložit do skla, aby se jejich vůně nepřenášela na zmrzlinu či pečivo.
Pokud jde o dobu skladování,
Utah State University Extension radí spotřebovat mraženou bazalku do tří až šesti měsíců. University of Georgia uvádí, že kvalita mražených bylinek obvykle začíná klesat právě v tomto rozmezí, a South Dakota State University mluví o šesti měsících v neprodyšném obalu. Některé weby slibují i rok a půl, to se ale týká spíš bezpečnosti hluboce zmrazených potravin obecně. Vůně bazalky vyprchá dřív.
Náš přepočet je proto jednoduchý. Sklizeň v polovině října 2026, poslední kostka v polovině února 2027, celkem čtyři měsíce. Bazalka tak zůstává v bezpečném středu doporučeného intervalu a ještě zbývá rezerva do března.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková