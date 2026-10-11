Vyhlašujeme nejhorší jídlo pro seniorky: Bílé pečivo vás zbytečně unaví a přidá kila v pase

Půl deváté ráno, hrnek kávy a k němu dva křupavé rohlíky s máslem. Kolem desáté se ale dostaví ospalost a před polednem už zase kručí v břiše. Mnoho žen po šedesátce tenhle kolotoč zná a připisuje ho věku. Svůj podíl na něm přitom může mít i obyčejná snídaně, kterou mají Češi tak rádi.
Rohlík, veka i kaiserka mají stejnou slabinu
Bílé pečivo vzniká z rafinované pšeničné mouky, která o většinu vlákniny i dalších živin z obilí přišla už ve mlýně. Bílkovin v něm také moc nenajdete. Proto se tráví velmi rychle a má vysoký glykemický index, což znamená, že prudce zvedá hladinu cukru v krvi.
Týká se to housky ke svačině stejně jako toastového chleba nebo croissantu. Potíž nastává hlavně tehdy, když je světlé pečivo základem jídelníčku každý den.
Po přechodu se tuk stěhuje do pasu
Když s menopauzou ubude estrogenu, tělo si pro tukové zásoby najde jiná místa. Kila, která se dřív usazovala hlavně na bocích a stehnech, se teď drží spíš kolem břicha a pasu. Část tohoto tuku se ukládá hluboko v břiše kolem orgánů. Lékaři mu říkají viscerální a řadí ho k činitelům, které zvyšují riziko nemocí srdce a cév.
Hormonální přestavba se navíc podepisuje na apetitu a mnohé ženy si všimnou, že mají hlad častěji a víc je to táhne k mlsání. Pečivo, po kterém se hlad brzy vrátí, se do takové situace hodí ze všeho nejhůř.
Co ukázala americká studie o břišním tuku
Vědci z výzkumného centra Tuftsovy univerzity v Bostonu porovnali jídelníčky 2 834 dospělých ve věku od 32 do 83 let se snímky jejich břicha z počítačové tomografie. Lidé, kteří denně snědli alespoň tři porce celozrnných obilovin a rafinovaných méně než jednu porci, měli zhruba o 10 procent méně viscerálního tuku. Výsledky zveřejnil v roce 2010 odborný časopis American Journal of Clinical Nutrition. Šlo o observační studii, která souvislost popisuje, ale příčinu sama neprokazuje.
Druhé zjištění je pro milovnice rohlíků méně příjemné. Když účastníci jedli celozrnné výrobky, ale k nim i čtyři a více porcí bílého pečiva či bílé rýže denně, žádný přínos se neukázal. Autoři studie z toho vyvozují, že celozrnný chléb má rohlík v jídelníčku opravdu nahradit.
Svou roli hraje i pohyb. Kdo po vydatné snídani z bílého pečiva stráví dopoledne vsedě, rychle získanou energii často nemá kde využít a tělo si ji může snáz uložit jako tuk.
Proč po snídani přichází útlum
U zdravého člověka to probíhá zhruba v těchto krocích:
cukr v krvi prudce vyletí; slinivka na to odpoví silnou vlnou inzulinu; inzulin nezabrzdí přesně v pravou chvíli, a tak hladina cukru brzy spadne níž, než by měla; zanedlouho se přihlásí hlad, typicky s chutí na další sladké nebo bílé sousto, a celé kolo začne nanovo.
Na únavu po cukru upozornil i výzkum vědců z Warwické a Lancasterské univerzity a z berlínské Humboldtovy univerzity. V roce 2019 vyhodnotili 31 studií s téměř 1 300 dospělými. Lidé se během první hodiny po konzumaci cukru cítili unavenější a méně bdělí než ti, kteří ho nedostali.
Chléb s celými zrny místo rohlíku a k tomu bílkovina
Ve srovnání se světlým pečivem nabízí pečivo z celého zrna dvakrát až třikrát vyšší dávku vlákniny, která trávení přibrzdí. Hodně ale záleží na hrubosti mletí. Chléb z jemně mleté celozrnné mouky se tráví skoro stejně rychle jako bílý. Pečivo z hrubě mleté mouky, s celými zrny a semínky nebo žitný chléb drží hladinu cukru po jídle klidnější.
Bílé pečivo Pečivo z celého zrna Vláknina většinu ztratí mouka už ve mlýně dvakrát až třikrát vyšší dávka než ve světlém pečivu Cukr v krvi tráví se rychle a cukr v krvi prudce stoupá u pečiva z hrubě mleté mouky s celými zrny stoupá pomaleji; celozrnný chléb z jemně mleté mouky se chová podobně jako bílý
Pomáhá také kombinace. Když k plátku chleba přidáte bílkovinu a trochu tuku, třeba cottage, hummus nebo pomazánku z tuňáka, celkový glykemický index jídla klesne a sytost vydrží déle. Dostatek bílkovin navíc pomáhá udržet svaly, jejichž objem se po přechodu sám od sebe zmenšuje.
Plátek celozrnného nebo žitného chleba s bílkovinnou pomazánkou zasytí na delší dobu než rohlík. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rohlíky z jídelníčku úplně vyškrtávat nemusíte, bohatě stačí, když se světlé pečivo stane občasnou výjimkou. Pokud vás únava nebo přibírání trápí dlouhodobě, poraďte se se svým lékařem, protože za nimi mohou stát i jiné příčiny.
Zdroje: https://www.drmax.cz/clanky/diabetes-a-pecivo-jake-si-vybrat-a-na-co-dat-pri-nakupu-pozor, https://warwick.ac.uk/news/pressreleases/no_such_thing, https://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101020101648.htm, https://www.denik.cz/zdravi/klimakterium-strava.html, https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/carbohydrates/carbohydrates-and-blood-sugar/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-co-jist-v-obdobi-menopauzy-40035828, https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-zahadna-unava-z-nevhodneho-jidla-40216185, https://energozrouti.cz/clanek/pecivu-se-rano-vyhnete-obloukem-vyzivovi-poradci-varuji-pred-timto-rannim-zvykem