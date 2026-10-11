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Vyhlašujeme nejhorší jídlo pro seniorky: Bílé pečivo vás zbytečně unaví a přidá kila v pase

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Půl deváté ráno, hrnek kávy a k němu dva křupavé rohlíky s máslem. Kolem desáté se ale dostaví ospalost a před polednem už zase kručí v břiše. Mnoho žen po šedesátce tenhle kolotoč zná a připisuje ho věku. Svůj podíl...
Vyhlašujeme nejhorší jídlo pro seniorky: Bílé pečivo vás zbytečně unaví a přidá kila v pase

Vyhlašujeme nejhorší jídlo pro seniorky: Bílé pečivo vás zbytečně unaví a přidá kila v pase

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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