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Billík Gejců si kreslí

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Říká se, že Bill Gates vymyslel Windows. Že Mark Zuckerberg založil společnost Meta a provozuje Facebook, Instagram a WhatsApp. A že v kalifornském Křemíkovém údolí se koncentrují internetové a technologické firmy. Ale co když to všechno bylo jinak, než si důvěřivé lidstvo myslí?
Billík Gejců si kreslí

Billík Gejců si kreslí

Zdroj: Gejc-1.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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