Babiččin trik na hovězí na smetaně funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do omáčky a maso bude měkké jako máslo

Kapka octa v základu omáčky patří k radám, které se u svíčkové dědí z generace na generaci. Má se postarat o to, aby hovězí po dlouhém dušení povolilo a dalo se krájet bez námahy.
Lžičku z babiččiny rady je přitom potřeba brát s rezervou. Octa opravdu stačí málo, na větší kus masa ho ale recepty počítají spíš po lžících. Trik navíc funguje jen v kombinaci s trpělivým dušením a správně vybraným kusem masa. Co ocet v hrnci dělá a kdy ho přidat?
Co ocet s masem doopravdy dělá
Hovězí bývá tuhé hlavně kvůli kolagenu, tedy vazivu, které drží svalová vlákna pohromadě. Kyselé prostředí vazivo i svalové bílkoviny v mase částečně narušuje, a proto se kyselá složka objevuje v marinádách mnoha kuchyní.
Přečtěte si také: Kdo louská vlašské ořechy kladívkem, dělá chybu. Babičky je nejdřív daly na 1 místo a jádra vypadla celá
Má to ale háček. Kyselina se do masa dostane jen pár milimetrů pod povrch, takže působí hlavně na vnější vrstvu. Když je jí moc nebo maso leží v kyselém nálevu příliš dlouho, povrch začne být kašovitý a hůř drží šťávu. Proto se octem v receptech na svíčkovou šetří.
Kdy lžičku přidat, aby měla smysl
V klasické svíčkové má ocet pevné místo.
Nejdřív se na tuku ze všech stran opeče maso a odloží stranou. Ve výpeku se pak dozlatova orestuje kořenová zelenina s cibulí a krátce se nechá zkaramelizovat cukr. Teprve potom přijde na řadu ocet spolu s hořčicí. Celý základ se podlije vývarem nebo vodou, maso se vrátí do hrnce a dál se dusí v mírně kyselém prostředí.
Množství se v receptech liší, na kilogram masa v nich obvykle vychází dvě až pět lžic octa.
Přečtěte si také: Med v zimě ztuhne skoro každému. Stačí ho dát na 1 místo v kuchyni a bude zase tekutý
Kyselost se hodí i na úplném konci. Rozmixovanou omáčku kuchaři před podáváním ještě dolaďují octem, cukrem a solí, aby chuť nebyla mdlá.
Bez trpělivosti nepomůže ani babiččin trik
Hlavní práci odvede čas. Při pomalém dušení ve vlhku se kolagen postupně rozpouští a mění v želatinu, díky které je maso jemné a omáčka sametová. Při prudkém varu se teplo dostane do středu kusu rychle, jenže vazivo potřebuje na rozpad mnohem víc času. Maso je pak hotové i uprostřed, ale pořád tuhé a vysušené.
Svíčková se proto dusí pod pokličkou zhruba hodinu a půl až dvě hodiny, podle druhu masa i déle. U hovězího obecně platí, že starší zvíře a hrubší kus potřebují víc času, někdy i tři hodiny. Maso je hotové ve chvíli, kdy jím vidlička projede bez odporu. Jistotu dá i malý ukrojený kousek na ochutnání.
Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky starý hrnec a otočte ho. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad
Tekutina v hrnci obvykle sahá jen do části výšky masa. Kus proto čas od času otočte a lžící ho polijte tekutinou ze dna, aby žádná jeho strana nevyschla.
Při pomalém dušení se kolagen v hovězím mění v želatinu, a proto svíčková potřebuje pod pokličkou zhruba hodinu a půl až dvě hodiny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kus masa rozhoduje dřív, než zapnete sporák
Pravá svíčková patří k nejdražším dílům hovězího. Je křehká už sama o sobě, a tak ji kuchaři na dlouhé dušení většinou nedoporučují. Do omáčky se proto běžně kupuje:
hovězí zadní, veverka, kus z plece známý jako falešná svíčková. Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do omáčky a bude hladká jako samet
Kusy s větším podílem vaziva z pomalého vaření těží nejvíc, protože se jejich kolagen během dušení mění v želatinu. Když si u pultu nevíte rady, stačí říct, že maso chcete na svíčkovou, a řezník vám vhodný kus nachystá.
Poslední krok u prkénka
Hotový kus přeložte na prkénko a přikryjte, aby nevychladl. Pár minut klidu mu prospěje a vy mezitím rozmixujete a dochutíte omáčku.
Udušené hovězí se krájí přes vlákna, aby se plátky snadno rozžvýkaly. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
I dobře udušené maso může být na talíři tuhé, když se nakrájí špatně. Podívejte se, kterým směrem v něm vedou vlákna, a řežte přes ně. Každý plátek pak obsahuje jen krátké kousky vláken a snadno se rozžvýká. Zbývá přelít omáčkou, přidat knedlík a lžičku brusinek.
Přečtěte si také: Tahle 1 zapomenutá omáčka se vařila na Hané k nedělní pečeni. Suroviny stojí kolem 115 Kč
Zdroje: https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-svickovou, https://purewow.com/food/does-vinegar-tenderize-meat, https://www.americastestkitchen.com/cooksillustrated/how_tos/5562-marinating-myths, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jak-pripravit-nezapomenutelnou-svickovou-na-smetane-61350, https://expats.cz/czech-news/article/in-the-czech-kitchen-beef-tenderloin-in-cream-sauce, https://tastingtable.com/762776/heres-how-to-prevent-chewy-braised-beef, https://www.mychicagosteak.com/blogs/news/braising-beef, https://www.skrblik.cz/navod/jak-dlouho-varit-hovezi-maso, https://forbes.cz/poctiva-svickova-pro-nepoctive-kuchare-kde-si-ulehcit-praci-kde-uz-nesvindlovat/