Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Babiččin trik na hovězí na smetaně funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do omáčky a maso bude měkké jako máslo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kapka octa v základu omáčky patří k radám, které se u svíčkové dědí z generace na generaci. Má se postarat o to, aby hovězí po dlouhém dušení povolilo a dalo...
Babiččin trik na hovězí na smetaně funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do omáčky a maso bude měkké jako máslo

Babiččin trik na hovězí na smetaně funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do omáčky a maso bude měkké jako máslo

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Kašlu na drahá bistra. Podzimní menu na celý týden pro 4 lidi se dá doma uvařit za 2 000 Kč
Kašlu na drahá bistra. Podzimní menu na celý týden pro 4 lidi se dá doma uvařit za 2 000 Kč
Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do kynutého těsta a buchty budou měkké i 3. den
Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do kynutého těsta a buchty budou měkké i 3. den

Nedělní plech buchet se do večera vyprázdní skoro sám. Kousky schované na později ale bývají ve středu tak...

Kolik si vydělá řezník na vesnické zabijačce za 1 den? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Kolik si vydělá řezník na vesnické zabijačce za 1 den? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Zabijačky na dvoře k české zimě pořád patří, i když jich je dlouhodobě mnohem méně než dřív. Kdo nějakou...

Ani strouhanka, ani vejce. Plněné papriky drží tvar díky 1 surovině, kterou Maďarky přidávají po generace
Ani strouhanka, ani vejce. Plněné papriky drží tvar díky 1 surovině, kterou Maďarky přidávají po generace

V české kuchyni se náplň do paprik bez pojiva skoro nedělá. Maďarské hospodyně to mají jednodušší a už přes...

Babiččin trik na zelňačku funguje pokaždé. Stačí 1 lžíce na konci a bude chutnat jako z hospody
Babiččin trik na zelňačku funguje pokaždé. Stačí 1 lžíce na konci a bude chutnat jako z hospody

Talíř husté zelňačky s klobásou patří k podzimu stejně jako sychravé počasí. Jenže domácí verze často vyjde...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.