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Na střešní terasu i výstavu do žižkovského Domu Radost

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Dům Radost, dlouho známý hlavně jako Dům odborových svazů, má za sebou téměř sto let historie a patří k výrazným stavbám Žižkova. Poté, co v roce 2018 budovu získali noví soukromí vlastníci, budovu začali postupně otevírat veřejnosti.
Na střešní terasu i výstavu do žižkovského Domu Radost

Na střešní terasu i výstavu do žižkovského Domu Radost

Zdroj: 1-Dum-Radost-uvodni-foto.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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