Na střešní terasu i výstavu do žižkovského Domu Radost

Dům Radost, dlouho známý hlavně jako Dům odborových svazů, má za sebou téměř sto let historie a patří k výrazným stavbám Žižkova. Poté, co v roce 2018 budovu získali noví soukromí vlastníci, budovu začali postupně otevírat veřejnosti.
Funkcionalistická budova na Žižkově mezi náměstím Winstona Churchilla, Seifertovou ulicí, Siwiecovou ulicí, náměstím Radost a ulicí U Rajské zahrady, byla postavena na místě bývalé Pražské obecní plynárny v letech 1932–1934 jako sídlo Všeobecného penzijního ústavu. Architektonickou soutěž tehdy vyhráli Josef Havlíček a Karel Honzík, kteří se inspirovali tvorbou Le Corbusiera. Budova se svými 52 metry a 11 patry byla tehdy jako nejvyšší budova v Československu označována za první pražský mrakodrap. Architekti přišli s křížovým půdorysem budovy, aby do všech 700 kanceláří přivedli denní světlo. Dostatek světla zajišťují i vysoké stropy a pásová okna. Při výstavbě byly použity ušlechtilé materiály – mramor, sklo, dřevo a kov. Díky obložení budovy keramickými deskami firmy RAKO získala budova přezdívku kachlíkárna.
V roce 1951 byla budova přidělena československým odborům a sloužila různým odborovým organizacím až do roku 2018, kdy ji koupila společnost Dům Žižkov a.s., za kterou stojí rodina Valových, známá především jako majitelé české společnosti SIKO (vybavení domácností, hlavně koupelny a kuchyně). V roce 2019 ji pojmenovala Dům Radost. Další podrobnosti o této budově lze nalézt zde a zde.
Výtahem za recepcí Domu Radost lze vyjet do 11. patra a po schodech dojít na střešní terasu. Střešní terasa byla původně určena k odpočinku zaměstnanců penzijního ústavu. Veřejnosti se začala otevírat v roce 2019. Po rekonstrukci byla znovu otevřena v květnu 2023 a v současnosti je přístupná veřejnosti zdarma každý den od 13:00 do 23:30. U některých konkrétních akcí však může být požadováno vstupné (viz odkaz zde). Nabízí posezení, kulturní program a především krásný výhled na Prahu, což dokládám několika obrázky v galerii.
Kromě posezení na terase si lze v Domě Radost až do 31. prosince 2026 prohlédnout ve vstupní hale v přízemí prodejní výstavu obrazů francouzského malíře a ilustrátora Vincenta Chigniera nazvanou Amor à vie (volně přeloženo Láska na celý život). Jedná se o jeho první sólovou výstavu v Česku.
Vincent Chignier (*1988) pochází města Clermont-Ferrand a momentálně žije a tvoří v Česku ve Šternberku. O umění se začal zajímat během svého dospívání, kdy objevil malby na stěnách městských budov. Cesta k jeho vlastní tvorbě vedla přes studium truhlářství, studium na škole grafického umění v Lyonu a studium nástěnné malby v Clermont-Ferrandu. K jeho velké radosti mu bylo umožněno studovat výtvarné umění na pařížské Sorbonně, které v roce 2019 úspěšně dokončil a od té doby se umělecké činnosti věnuje naplno.
Na jeho internetových stránkách si lze prohlédnout jak výtvarnou tvorbu, ilustrace a grafiku, tak i velkoformátové malby ve veřejném prostoru, tzv. murály. Ty jsou např. v podchodu Strahov v Praze 6, v Jihlavě či ve Šternberku. Další ukázky z jeho tvorby lze nalézt na odkazech zde a zde.
Mnou pořízené ukázky obrazů vystavených v Domě Radost jsou opět v galerii tohoto článku. Ve všech případech se jedná o akrylové barvy na plátně nebo desce, namalované v tomto roce. Kurátorem a producentem výstavního programu je The Chemistry Gallery a kurátorské přiblížení výstavy si lze přečíst zde.
V přízemí Domu Radost najdeme Café Radost, příjemnou kavárnu v prostředí funkcionalistické budovy, vhodnou k posezení před návštěvou výstavy nebo po ní. Kavárna má k posezení výklenky. V jednom z nich je i velká plechovka od kávy vyobrazená na posledním obrázku v galerii. Najdete ji?