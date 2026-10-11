Kdo nemá vedle ovocné jabloně správného opylovače, přichází každý rok o kilogramy jablek. Řešení stojí okolo tisícovky a krásně kvete

Duben, jabloň na konci zahrady obsypaná květy a nad ní bzučí včely. O dva měsíce později pod korunou leží desítky zaschlých plůdků a na větvích zbude jen pár jablíček. Tenhle scénář zná řada zahrádkářů. Viníkem přitom často nebývá mráz, řez ani hnojení, ale chybějící partner. Většina jabloní potřebuje ke spolehlivé násadě pyl jiné odrůdy, který jim musí v pravou chvíli donést hmyz. Pokud v dosahu žádný vhodný strom nekvete, včely sice létají, ale nemají co přenášet. Okrasná jabloň Malus perpetuae Evereste tuhle mezeru zaplní a na zahradě navíc vypadá skvěle. Podle nás jde o jednu z nejlevnějších pojistek, jaké si ovocnář může pořídit.
Proč jabloň bohatě kvete, a jablek je přesto pomálu
Jabloně jsou z větší části cizosprašné. Pyl stejné odrůdy jim k dobré násadě nestačí, potřebují pyl jiné jabloně nebo okrasné jabloně, která kvete ve stejném období. Odborníci rozlišují dvě role:
opylovač je hmyz, nejčastěji včela, čmelák či samotářská včela, kdežto pylodárce je strom, který pyl poskytuje. Úroda vzniká až souhrou obou.
Mechanismus je prostý a nemilosrdný. Pylové zrno musí doputovat z prašníků na bliznu, vyklíčit v pylovou láčku a oplodnit vajíčko. Teprve pak se začnou vyvíjet semena a s nimi plod. Když pylodárce rozkvete o týden později než ovocná jabloň, hmyz přenáší pyl jinde a květy zůstanou bez užitku.
Jak velký rozdíl to dělá, ukazuje studie publikovaná v Journal of Applied Horticulture. U sledovaných genotypů jabloní dosáhla násada při samoopylení pouhých 2,09 až 5,76 %, cizí pyl ji vyšvihl na 9,90 až 76,17 %. Rozsáhlejší pohled nabízí metaanalýza v Journal of Applied Ecology z roku 2022. Hmyzí opylování podle ní stojí průměrně za 71 % násady jablek a sady při běžném přirozeném opylení zaostávají za ručním opylením v průměru o 41 %.
Kde hrozí potíže nejvíc?
na zahradě roste jediná jabloň a v okolí žádná další, vedle sebe stojí dva stromy stejné odrůdy, kvetení odrůd se v čase nepřekrývá, pěstujete triploidní odrůdu, například Jonagold, Mutsu nebo Bramley, jejíž pyl je pro ostatní nepoužitelný a která sama potřebuje dva partnery.
Pokud strom opakovaně hojně kvete, zdravě raší, ale násada je chabá i v letech s příznivým jarem, chybějící pylodárce patří mezi první podezřelé.
Evereste: francouzská kráska, kterou si oblíbili sadaři
Evereste vznikla v roce 1974 ve francouzském výzkumném středisku INRA v Angers, dnes INRAE. Šlechtitelé ji vybrali původně jako pylodárce do sadů, okrasná kariéra přišla až později. Francouzská školka Sapho, která odrůdu propaguje, uvádí, že plody má pro sad bezcenné, jako pylodárce je ale vynikající a sadaři ji dodnes hojně využívají.
Na jaře se z růžových poupat rozvinou záplavy bílých květů. Na podzim korunu ozdobí drobná oranžovočervená jablíčka velká dva až tři centimetry, která na větvích vydrží dlouho do zimy a přilákají ptactvo. Česká zahradnictví udávají výšku zhruba čtyři až šest metrů, koruna zůstává kompaktní a vejde se i do menší zahrady.
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Britská
Royal Horticultural Society ji řadí mezi rostliny přínosné pro opylovače, protože včelám nabízí nektar i pyl. Jabloň tedy pomáhá dvakrát: dodává pyl a zároveň láká na zahradu hmyz, který ho roznáší. K tomu přidejme odolnost vůči strupovitosti, padlí a spále růžovitých a mrazuvzdornost.
Ve srovnání s druhou ovocnou odrůdou nabízí Evereste jiný druh užitku. Kdo touží po další sklizni, sáhne po ovocné jabloni s vhodnou dobou kvetení. Kdo chce zajistit pyl, ušetřit místo a mít na zahradě dekoraci od dubna do prosince, má v Evereste logickou volbu.
Kolik kilogramů jablek může chybějící pylodárce stát
Přesnou bilanci pro Evereste v české zahradě žádný pokus nezměřil. Orientační představu si ale lze udělat z běžných výnosů. Podle poradenské služby univerzity Virginia Tech dá dospělá zakrslá jabloň zhruba 23 až 45 kg plodů za sezónu a polokmen na podnoži MM.106 přibližně 91 až 136 kg.
Náš propočet je ilustrační. Pokud by stromu chyběla třetina potenciální úrody, u zakrslé jabloně by šlo o 8 až 15 kg, u polokmene o 30 až 45 kg jablek ročně. Při průměrném deficitu 41 %, jaký uvádí zmíněná metaanalýza, by ztráty vyšplhaly ještě výš. V krajním případě, kdy kompatibilní pyl chybí úplně, může doplnění pylodárce rozhodnout mezi hrstkou jablek a plnými bednami.
Když tyhle kilogramy postavíte vedle ceny stromku, vychází investice podle nás velmi příznivě. Jabloň slouží desítky let a pomáhá každé jaro znovu. Výsledek samozřejmě ovlivní i počasí v době květu, aktivita včel a odrůda vaší ovocné jabloně. Tam, kde chybí právě pylodárce, ale Evereste míří přesně na slabé místo.
Kolik Evereste stojí, kam ji posadit a jak na podzimní výsadbu
V českých zahradních centrech se Evereste prodává v několika velikostech a cena roste s objemem kontejneru, obvodem kmínku a tvarem stromu:
Prodejce Varianta Cena Zahradní centrum Strakovo kontejner 7,5 l, kmínek 120 cm 1 290 Kč Zahradní centrum Strakovo kontejner 27 l 3 790 Kč Západočeská zahradnická Arbo taška, obvod kmínku 8 až 10 cm 3 590 Kč
Větší rostlina stojí víc, ale bývá dál ve vývoji a má lepší šanci zakvést už v příští sezóně.
Vzdálenost. Čím blíž, tím líp. Podle University of Missouri Extension by pylodárce měl stát u zakrslých jabloní do 6 metrů a u polozakrslých do 15 metrů. Virginia Tech připouští, že okrasná jabloň obvykle zvládne opylení až do 30 metrů. Na běžné zahradě se tedy držte rozmezí 6 až 15 metrů.
Půda. Evereste prospívá v hlubší, humózní a propustné zemině s průměrnou vlhkostí. Zvládne i těžší jílovitou půdu, pokud v ní nestojí voda. Dlouhodobé zamokření jí škodí, Strakovo uvádí, že na přemokření reaguje shazováním listů i plodů. Do těžkých jílů se vyplatí zapracovat štěrk nebo hrubší organickou hmotu, případně vysadit strom na mírně vyvýšené místo. Terénní prohlubně, kde se drží voda i studený vzduch, raději vynechte.
Termín. Podle metodiky Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy se jabloně nejlépe vysazují v době vegetačního klidu, od poloviny října do promrznutí půdy. Pro letošní rok to znamená říjen a listopad 2026. Strom do zimy zakoření a na jaře 2027 vstoupí do vegetace připravenější. Kontejnerované rostliny snesou i širší okno, pokud to dovolí počasí.
Postup krok za krokem: Vykopejte jámu a oddělte vrchní ornici od spodní zeminy. Zatlučte opěrný kůl. Stromek usaďte 5 až 10 cm od kůlu. Zasypte, zeminu utužte a důkladně zalijte. Kolem kmínku nahrňte kopeček zeminy jako ochranu proti mrazu a vysychání. Stromek přivažte ke kůlu.
V prvním roce udržujte okolí kmínku bez trávy a plevele, pomůže mulč. Řez nechte až na jaro před rašením. Bezúdržbový zázrak to sice není, ale zvládne ji i začátečník.
Kdo nechce sázet nic nového, může spoléhat na sousedovu jabloň, pokud kvete současně a stojí v doletu včel. Nad tím ale nemáte kontrolu. Missouri Extension zmiňuje i nouzové řešení: zavěsit do koruny kbelík s vodou a čerstvě kvetoucími větvemi jiné jabloně. Na jednu sezónu to stačí, Evereste pomáhá rok co rok.
Představte si příští duben: dva stromy v plném květu, mezi nimi rušno od včel a na podzim větve ovocné jabloně ohnuté pod vahou plodů. Vedle stojí Evereste s korunou plnou oranžových kuliček, na kterých hodují kosi a drozdi.
Kde se údaje rozcházejí Vzdálenost a velikost. Odborné zdroje doporučují vzdálenost 6 až 15 metrů, strom tedy nemusí stát těsně u ovocné jabloně. Výška do 6 metrů platí podle českých prodejců, RHS uvádí rozpětí 4 až 8 metrů. Úroda v příštím roce. Efekt v sezóně 2027 nastane jen tehdy, pokud mladý strom na jaře skutečně zakvete. Prodejci kvetení v prvním roce negarantují, větší kontejnerová rostlina má lepší šanci. Přímý pokus měřící přírůstek úrody díky Evereste jsme nedohledali, výsledek závisí na tom, zda pylodárce na zahradě dosud chyběl. Těžká půda. Ověřené zdroje uvádějí propustnou, středně vlhkou půdu. Těžký jíl Evereste snese, pokud je odvodněný, sama ho ale nepotřebuje. Cena. Rozpětí 1 290 až 3 790 Kč platí pro Zahradní centrum Strakovo. Jinde se prodávají i větší stromy, například Havlis nabízí exemplář ve 44litrovém kontejneru za 5 950 Kč.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková