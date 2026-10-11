Otevřete dnes šuplík s příbory a podívejte se na nože. Pokud uvidíte 1 věc, krájíte zbytečně tupým

Kuchyňský nůž neztratí ostrost ze dne na den. Tupí se pomalu a ruka si na to zvykne stejně pomalu, takže na rajče tlačíte čím dál víc a ani vás nenapadne, že je něco špatně. Okurka se místo tenkých plátků láme na kusy, slupka papriky klade odpor a krájení trvá déle, než by muselo. Zjistit pravdu přitom nestojí nic. Stačí si nůž prohlédnout na světle a sám vám ukáže, jak na tom je.
Stačí okno a pár vteřin
Vytáhněte ze šuplíku nůž, se kterým krájíte nejčastěji, a stoupněte si k oknu. Večer poslouží i silná lampa. Pak postupujte takto:
Prsty držte na rukojeti, čepel otočte vodorovně ostřím nahoru a dívejte se shora rovnou na samotnou hranu. Čepelí lehce pohupujte ze strany na stranu, jen o pár stupňů, a sledujte, jestli hrana někde nezajiskří. Projeďte očima celou délku od rukojeti až ke špičce, protože tupá bývají často jen některá místa. Přečtěte si také: Kdo louská vlašské ořechy kladívkem, dělá chybu. Babičky je nejdřív daly na 1 místo a jádra vypadla celá
Pokud máte v šuplíku nožů víc, projděte je stejným způsobem jeden po druhém. Zabere to sotva minutu.
Lesklé body prozradí tupá místa
Na pořádně nabroušeném noži se odlesk nemá kde chytit, protože hrana se zužuje téměř do ztracena. Oko na jejím místě zahlédne nanejvýš tenoučkou rovnoměrnou nit.
Jestli ale někde na ostří zachytíte jiskřičku světla, ať už jde o malý bod, nebo delší zářící pruh, díváte se na tupé místo. Hrana se v něm zakulatila, zploštila nebo ohnula do strany a vznikla tak mikroskopická ploška, od které se světlo odráží jako od zrcátka. Při stejné prohlídce si všimnete také zoubků a vylomených kousků ostří. Navíc hned víte, kterou část čepele bude potřeba při broušení hlídat.
Přečtěte si také: Med v zimě ztuhne skoro každému. Stačí ho dát na 1 místo v kuchyni a bude zase tekutý Proč se nože tupí v zásuvce
Překvapivě často svítí ostří i u nožů, které na prkénko skoro nepřijdou. Za to může samotný šuplík. Nůž v něm sdílí místo se lžícemi, struhadlem a dalšími noži a s každým otevřením zásuvky o ně ostřím ťukne. Stačí ráno vytáhnout lžičku ke kávě a celý obsah zásuvky se pohne. Tvrdý náraz jemnou hranu pokaždé trochu ohne nebo z ní vylomí drobný kousek a škody se sčítají. Výsledkem jsou právě ty plošky, které se pak u okna prozradí odleskem.
Tupý nůž sklouzne snáz
S tupým nožem navíc roste riziko, že se říznete. Čím víc musíte tlačit, tím hůř čepel ovládáte. Stačí, aby sjela po oblé straně cukety nebo po tuhé kůrce dýně, a setrvačností pokračuje k ruce, která surovinu přidržuje. Nabroušený nůž se do suroviny zakousne sám, takže takový tlak vůbec nevzniká.
Co dělat, když okno ukáže tupá místa
U běžných ocelových nožů nejdřív sáhněte po ocílce. Slouží k tomu, aby vrátila do osy hranu, kterou krájení vychýlilo stranou. Klasická hladká ocílka přitom kov skoro neubírá, diamantová ocílka naopak brousí podobně jako brousek. Když potom krájení zase jde lehce, hrana byla jen vychýlená a brousit zatím není potřeba. Při pravidelném používání ocílky vydrží nůž bez broušení déle.
Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky starý hrnec a otočte ho. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad
Když zůstane krájení stejně těžkopádné, hrana se mezitím obrousila a zakulatila a samotné vyrovnání jí ostrost nevrátí. Tehdy je na řadě brusný kámen nebo nožíř. Hotovou práci prověří obyčejný list papíru. Když jím čepel projede hladce a bez škubání, je hotovo. Jestli papír trhá nebo mačká, broušení ještě nestačilo. Nakonec zopakujte prohlídku u okna. Hrana by se měla změnit v tenkou nit bez jediného odlesku.
Když ani ocílka nepomůže, zakulacenou hranu vrátí do formy až brusný kámen nebo nožíř. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Stav ostří Co pomůže Jak to poznáte hrana ohnutá krájením stranou ocílka, která hranu vrátí do osy po srovnání ocílkou krájí zase lehce zakulacené ostří brusný kámen nebo nožíř ani po ocílce krájení nejde lépe Kam s noži, aby vydržely ostré
Nejlépe se nožům daří, když má každý svoje místo. Na zdi k tomu poslouží magnetická lišta, na pracovní desce blok. Kdo chce mít nože dál schované v šuplíku, může si pořídit vložku s oddělenou drážkou pro každý nůž nebo na čepel nasadit chránič. Nabroušený nůž pak vydrží ostrý podstatně déle.
Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do omáčky a bude hladká jako samet
Zdroje: https://www.kb-noze.cz/l/testovani-ostrosti-nozu/, https://worksharptools.com/blogs/education-hub/how-do-i-know-if-my-knife-is-sharp-or-dull, https://hexclad.com/blogs/posts/test-knife-sharpness, https://www.damano.cz/magazin/brouseni-nebo-ostreni—jaky-je-v-tom-rozdil/, https://www.bydlimekvalitne.cz/brouseni-nozu-skvele-jde-o-keramicky-hrnek-pozor-tupi-se-kdyz-se-dotykaji, https://www.i-zurnal.cz/jak-nabrousit-nuz/