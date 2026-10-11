Gemini brzy zavolá vašim blízkým místo vás. Google chystá funkci, která je fascinující i děsivá zároveň

Funkce se jmenuje Call for Me a od 24. září 2026 je v rámci předběžného testování dostupná na telefonech řady Pixel 11 v USA. V praxi to znamená, že Gemini za vás vytočí číslo, projde hlasovým menu, počká na lince a vyřídí hovor. Vy pouze zadáte úkol a jeho provedení potvrdíte. To je ta fascinující část. Ta znepokojivá přišla o jedenáct dní později: Android Authority při rozboru kódu aplikace Phone by Google objevila ukázkové obrazovky s kontakty „Mom“ a „John“, které naznačují možné rozšíření funkce na soukromé kontakty. Google nic takového oficiálně nepotvrdil, neoznámil žádný termín a funkce se nakonec nemusí dostat do veřejné verze vůbec. Už samotný fakt, že se taková možnost objevuje v kódu, ale mění povahu celé debaty.
Tři vrstvy, které se snadno pletou
Kolem Gemini a telefonování koluje spousta nejasných informací, proto je důležité rozlišit tři odlišné věci.
- Běžné vytáčení přes Gemini. Už dnes můžete v aplikaci Gemini říct „zavolej mámě“ a telefon jednoduše vytočí příslušné číslo. Nejde o nic nového: je to pouze hlasový příkaz a samotný hovor vedete vy.
- Call for Me pro firmy. Tato funkce je oficiálně dostupná v rámci předběžného testování. Gemini sama zahájí hovor, představí se jako AI asistent Googlu, který volá vaším jménem, a vede konverzaci. Na displeji se zobrazuje živý přepis a vy můžete kdykoli převzít řízení. Funkce je omezená na americká telefonní čísla, angličtinu, americkou SIM kartu a placené předplatné AI.
- Call for Me pro osobní kontakty. Jde o neoficiální zjištění z rozboru instalačního balíčku APK z 5. října 2026. Neexistuje veřejně dostupná verze, oznámený termín ani oficiální ukázka od Googlu. K dispozici jsou pouze textové řetězce v kódu a návrhy obrazovek.
Rozdíl mezi druhou a třetí možností je zásadní. Při hovoru s firmou může Gemini vyřídit rezervaci, zjistit dostupnost zboží nebo změnit termín. Jde o praktickou záležitost, při které chyba může znamenat třeba špatně zarezervovaný stůl. U osobních kontaktů by šlo o komunikaci mezi lidmi, kde nevhodně zvolená slova mohou způsobit nedorozumění s partnerem nebo zranit blízkého člověka.
Co Call for Me skutečně umí a kde má pojistky
Podle oficiální nápovědy Googlu funguje současná verze následovně: zadáte úkol, například „zarezervuj mi stůl v restauraci X na pátek v 19:00“, Gemini vám ukáže shrnutí toho, co hodlá během hovoru říct, a vy hovor spustíte klepnutím. Během konverzace vidíte živý přepis a můžete kdykoli převzít kontrolu nebo hovor ukončit.
Funkce má poměrně přísná omezení. Gemini se na začátku každého hovoru musí identifikovat jako AI asistent a upozornit na to, že je hovor nahráván. Nesmí volat na tísňové linky, provádět platby, sdělovat zdravotní údaje ani uskutečňovat telemarketingové hovory. Funkce je navíc určena pouze uživatelům starším 18 let. Každý, kdo nechce přijímat automatizované hovory od Gemini, si může své číslo přidat na seznam blokovaných čísel.
Google zároveň ve svých podmínkách upozorňuje, že AI může odpovědi nesprávně interpretovat nebo sdělit nepřesné informace. U hovoru s firmou to může znamenat chybně pochopený termín. Při komunikaci s blízkým člověkem by však podobná chyba mohla mít mnohem osobnější dopady.
Proč zrovna teď a proč nejde o izolovaný experiment
Call for Me nevzniklo ve vzduchoprázdnu. Google už od listopadu 2025 testuje v americkém vyhledávání funkci, která za uživatele automaticky obvolává místní obchody a zjišťuje dostupnost zboží. Call for Me představuje další krok ve stejné strategii: přenést rutinní telefonáty z člověka na AI.
Starší funkce telefonů Pixel, Hold for Me a Direct My Call, přitom fungovaly jinak. Hold for Me za vás čekala na lince, ale až poté, co jste hovor sami zahájili. Direct My Call převáděla položky hlasového menu do textové podoby na displeji, takže jste mohli příslušnou volbu vybrat klepnutím. Ani jedna z těchto funkcí ale nemluvila vaším jménem. Call for Me ano.
A právě v tom spočívá zásadní rozdíl. Dokud AI čeká na lince nebo převádí hlasové menu do textu, slouží jako nástroj. Jakmile ale začne sama mluvit vaším jménem s vaší mámou, stává se vaším zástupcem. A pokud takový zástupce řekne něco, co jste říct nechtěli, může to mít následky, na které většina lidí zatím není připravena.
Česko a čeština: zatím za oponou
Pixel 11 se v Česku oficiálně prodává a Google Store uvádí Česko mezi podporovanými regiony. Samotné Call for Me je ale jiný případ. Funkce vyžaduje americkou SIM kartu, americké telefonní číslo, angličtinu jako jazyk zařízení a placené předplatné AI. Ačkoli aplikace Gemini češtinu podporuje, Google zároveň upozorňuje, že některé akce a funkce nejsou dostupné ve všech jazycích. Českou verzi Call for Me proto zatím nelze považovat za něco, co by mělo v dohledné době dorazit.
Hranice mezi užitečným asistentem a problematickým zástupcem se stírá ve chvíli, kdy AI přestane mluvit s recepcí a začne komunikovat s někým, komu na vás záleží. Google podle dostupných indicií zkoumá i tuto možnost. Zda ji nakonec skutečně zpřístupní, ukáže až další vývoj. Jednou z otázek přitom bude i to, kolik lidí si preventivně zablokuje automatizované hovory od Gemini.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík