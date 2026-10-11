Meteorologové varují: tahle zima bude jiná, než jsme zvyklí. Evropa na to není připravená

Zatímco v Česku se teprve vytahují zimní bundy ze skříní, klimatologové už řeší sezónu, pro kterou v záznamech chybí srovnání. Za vším stojí dění na opačném konci světa, které může počasí ovlivňovat až do jara. Připravit se tak budeme muset spíš na bláto, nebo na mráz?
Pacifik se zahřívá jako nikdy předtím
V zářijovém hodnocení amerického Centra pro předpověď klimatu (CPC, součást úřadu NOAA) dostala velmi silná podoba letošního El Niña na podzim a v zimě pravděpodobnost přes 90 procent. Měření, se kterými se jev srovnává, sahají do roku 1950 a podle téže zprávy je 75procentní šance, že El Niño mezi říjnem a prosincem překoná všechny epizody z této řady.
Podobně mluví i Světová meteorologická organizace. Její modely se shodují výrazněji než kdykoli předtím a podle nich jev vyvrcholí ke konci roku a s téměř stoprocentní jistotou přetrvá do února 2027.
Přečtěte si také: Češi našli portugalské městečko, kde je v listopadu i 25 stupňů a káva stojí jen 1 euro, berou ho útokem
Klimatolog Zeke Hausfather na portálu The Climate Brink upozornil, že se výpočty dostávají za hranici všeho, co vědci kdy naměřili. Medián stovek simulací ze čtrnácti sezónních modelů vychází na odchylku teploty mořské hladiny kolem 3,6 °C. Dosavadní rekordman z let 2015 a 2016 přitom zůstal o 0,8 °C níž.
Modely barví Česko dočervena
Česko a jeho sousedy tak nejspíš čeká zima nad dlouhodobým průměrem. Shodují se na tom výhledy Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) i evropské služby Copernicus, která skládá dohromady výpočty několika meteorologických center.
Na srpnové mapě služby Copernicus vychází pro Česko šance na teplotně nadprůměrné období od listopadu do ledna mezi 70 a 90 procenty, přičemž sever republiky má odstín sytější než jih.
Přečtěte si také: Češi objevili lázně 3 hodiny od hranic, kde týden s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem Na sníh v nížinách moc nesázejte
Velmi silné El Niño v minulosti v Evropě obvykle znamenalo méně sněhu. Do nížin sice od oceánu proudí vlhký vzduch, jenže chybí mráz, a tak bílá peřina na polích a v ulicích dlouho nevydrží.
Lépe na tom bývají hory. Vyšší polohy Alp mají podle sezónních výpočtů znatelně lepší vyhlídky než nížiny. Nejvíc šancí na sníh dávají výhledy únoru, odhady jeho vydatnosti se ale rozcházejí.
Mrazivý obrat ze hry není
Teplý průměr za celé tři měsíce přitom klidně pojme i týden, kdy rtuť teploměru spadne hluboko pod nulu. O tom, jaké počasí k nám dorazí, totiž víc než Pacifik rozhoduje dění nad severním Atlantikem. Vytrvalý západní vítr od oceánu znamená sychravé počasí, déšť a teploty nad nulou. Mráz přichází hlavně ve chvíli, kdy se nad pevninou zabydlí tlaková výše a atlantický vzduch se o ni zarazí. Studený vzduch k nám pak proudí od severu či východu.
Přečtěte si také: Ani Egypt, ani Tenerife. Čeští senioři letos na podzim objevili 1 zemi, kde je 25 stupňů a týden s jídlem vyjde na 9 000 Kč I nadprůměrně teplá zima může přinést týden tuhých mrazů, pokud se nad pevninou usadí tlaková výše. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Chladné období může paradoxně nastartovat i samotné El Niño. Pokud by přispělo k rozpadu polárního víru, mohl by se k nám dostat arktický vzduch.
Tři možné scénáře vedle sebe:
Situace Co k nám může dorazit Od oceánu fouká vytrvalý západní vítr Spíš déšť a teploty nad nulou Nad pevninou se zabydlí tlaková výše a zastaví atlantický vzduch Studené proudění od severu či východu El Niño přispěje k rozpadu polárního víru Arktický vzduch
„[…] klidně může přijít i tuhá zima,“ uvedl pro CNN Prima NEWS klimatolog Pavel Zahradníček. Podle něj se sezónní výhledy pro naše území se skutečností často rozcházejí a jakou stopu tichomořský jev v českém počasí zanechá, zatím nikdo spolehlivě neřekne.
Přečtěte si také: Ani Malta, ani Kanáry. Čeští senioři letos v listopadu objevili 1 zemi, kde je 25 stupňů a týden u moře s jídlem vyjde levně Proč nás taková zima zaskočí
Sezónní modely meteorologové ladí a ověřují na tom, jak se atmosféra a oceán chovaly v minulých desetiletích. Tentokrát ale výpočty míří do pásma, pro které historie nenabízí jediný příklad, takže si modely nemají na čem ověřit, jak dobře takový jev odhadují.
Světová meteorologická organizace kvůli mimořádné síle jevu spustila největší mobilizaci národních meteorologických služeb za celou svou historii. Její generální tajemnice Celeste Saulo vyzvala, aby se státy na nadcházející měsíce připravily důkladněji než jindy.
Oceán navíc teplo do vzduchu předává se zpožděním, takže světová teplota nejvíc stoupne až měsíce po vrcholu jevu. Klimatologové proto čekají, že nejteplejším rokem v historii měření se stane právě rok 2027. Na samotnou zimu se ale vyplatí chystat jako obvykle, protože průměr za tři měsíce nic neříká o tom, jaký bude konkrétní lednový týden.
Přečtěte si také: Začátek října byl teplejší než obvykle. Češi často netuší, co to znamená podle pranostik
Zdroje: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.html, https://wmo.int/media/news/el-nino-set-become-very-strong-raising-risks-of-extreme-weather-2027, https://cnn.iprima.cz/jaka-bude-zima-v-cesku-modely-odhaluji-prvni-vyhled-519800, https://www.denik.cz/pocasi/teplotni-rekord-budoucnost-2027/, https://www.severe-weather.eu/long-range-2/winter-2026-2027-snowfall-explorer-september-forecast-update-state-region-breakdown-united-states-canada-europe-fa/, https://energozrouti.cz/clanek/podzim-zima-evropa-zvrat-pocasi-cesko, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/658369-meteorologove-maji-novy-vyhled-blizi-se-zima-na-jakou-evropa-neni-zvykla
Ohodnoťte tento příspěvek