Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do kynutého těsta a buchty budou měkké i 3. den

Nedělní plech buchet se do večera vyprázdní skoro sám. Kousky schované na později ale bývají ve středu tak suché, že je zachrání jedině hrnek bílé kávy. Pomoct si přitom můžete surovinou, kterou má skoro každý ve spíži a která do sladkého těsta patřila dávno předtím, než se v kuchyních zabydlel cukr.
Proč buchty den po upečení tvrdnou
Tvrdnutí má na svědomí hlavně škrob z mouky. V horké troubě jeho zrna nasají vodu a zbobtnají, díky čemuž je čerstvá buchta nadýchaná a poddajná. Po vychladnutí se molekuly škrobu začnou znovu řadit do uspořádaných krystalků a vodu, kterou už nepotřebují, vytlačí ven. Odborníci tomu říkají retrogradace škrobu.
Ta voda se pak ze střídky pomalu ztrácí. Druhý den se proto buchta v ústech sype, přestože vypadá úplně stejně jako v neděli. Úplně tomu zabránit nejde, zpomalit se to ale dá.
Přečtěte si také: Kdo louská vlašské ořechy kladívkem, dělá chybu. Babičky je nejdřív daly na 1 místo a jádra vypadla celá Buchty tvrdnou hlavně proto, že škrob po vychladnutí vytlačuje vodu ze střídky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Med drží vodu v těstě
Tou surovinou je obyčejný med. Tvoří ho hlavně dva cukry, fruktóza a glukóza, každý jako samostatná drobná molekula. Oba se v těstě chovají jako miniaturní houbičky, které nasávají vodu a drží ji. Krystalový cukr je chemicky sacharóza, v níž jsou tytéž dvě stavební kostky svázané dohromady, a takové spojení jim část schopnosti poutat vodu bere.
V pekárnách a cukrárnách se s medem počítá i z tohoto praktického důvodu. Vlhkost, kterou na sebe naváže, zůstává uvnitř těsta, takže medové pečivo osychá pomaleji než pečivo slazené krystalovým cukrem. Největší zásluhu na tom má fruktóza, která vodu poutá ochotněji než běžný cukr.
Vědci to změřili na chlebu
Efekt ověřili i potravinářští vědci z čínské Jiangnanské univerzity ve studii, kterou v roce 2010 otiskl odborný časopis Food Research International. V receptu na kynutý chléb s droždím nahradili cukr medem v prášku a výsledky porovnali s klasickou verzí. Rozdíl se neprojevil hned, protože těsně po vychladnutí měly oba druhy srovnatelně měkkou střídku. O den později si ale medový chléb udržel měkkost lépe než ten s cukrem.
Přečtěte si také: Med v zimě ztuhne skoro každému. Stačí ho dát na 1 místo v kuchyni a bude zase tekutý
Čím víc medu v těstě bylo, tím vláčnější výsledek vyšel. Má to však strop, protože při příliš velké dávce se těsto začalo lepit a špatně se hnětlo. Med navíc pomohl kvasnicím, takže bochníky vyrostly do většího objemu.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Sledovaná vlastnost Chléb s cukrem Chléb s medem v prášku Střídka hned po vychladnutí stejně měkká stejně měkká Po dni skladování ztvrdl více ztvrdl méně Objem bochníku menší větší S medem se peklo po generace
Než se cukr dostal do běžných domácností, sladili evropští pekaři i cukráři celá staletí jen medem. Stopu té tradice najdeme dodnes třeba u velikonočních jidášů. Podle tradičních receptů se do jejich kynutého těsta přimíchává právě med.
Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky starý hrnec a otočte ho. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad Jak med do buchet přidat
Lžička medu v běžné dávce kynutého těsta je opatrný začátek. Ve zmíněné studii med nahradil veškerý cukr v receptu a vláčnost rostla s jeho množstvím, takže výraznější efekt čekejte, když medem vyměníte i část cukru. Med tvrdnutí zpomalí, celý týden ale buchty čerstvé neudrží. Když je k tomu správně uložíte, mají šanci zůstat příjemně vláčné i několik dní.
Výraznější účinek má med tehdy, když v těstě nahradí i část cukru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Medové buchty v troubě tmavnou dřív, takže je ke konci pečení hlídejte. Kynutí ani střídku naopak výměna nepokazí, pokud recept na těsto počítá jen s několika lžícemi cukru.
Kam buchty uložit, aby vydržely
Ani med nepomůže, když buchty skončí v lednici. Chlad těsně nad nulou tvrdnutí škrobu naopak urychluje. Nejlépe vydrží při pokojové teplotě uzavřené v dóze nebo plechovce, kde nevysychají.
Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do omáčky a bude hladká jako samet
Buchty, na které do konce týdne nedojde, patří do mrazničky hned první den. Pod bodem mrazu se krystalizace škrobu výrazně zpomalí, a když je pak necháte povolit při pokojové teplotě, rozdíl proti čerstvým poznáte jen těžko.
Zdroje: https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2010/09/24/Honey-powder-proves-shelf-life-booster-in-bread-study/, https://www.denik.cz/hobby/med20070812/, https://bakingbusiness.com/articles/45249-the-shelf-life-balancing-act?page=2, https://www.kingarthurbaking.com/blog/2017/08/18/baking-with-liquid-sweeteners, https://www.thekitchn.com/4-rules-for-successfully-swapping-honey-for-sugar-in-any-baked-goods-230156, https://www.novinky.cz/clanek/zena-velikonoce-recepty-na-velikonocni-jidase-40354925, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-kouzleni-s-medem-v-kuchyni-40062126, https://sita.sk/byvaniehrou/toto-robi-vacsina-ludi-zle-chlieb-v-chladnicke-starne-ovela-rychlejsie-nez-si-myslite/, https://www.chowhound.com/1599479/why-bread-gets-stale-how-soften, https://sita.sk/byvaniehrou/preco-domace-buchty-ci-vianocka-rychlo-tvrdnu-chyba-moze-byt-v-jednej-nenapadnej-surovine/, https://www.ipm.org/show/amomentofscience/2019-09-13/oldest-sweetener-freshest-bread