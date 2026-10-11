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Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do kynutého těsta a buchty budou měkké i 3. den

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Nedělní plech buchet se do večera vyprázdní skoro sám. Kousky schované na později ale bývají ve středu tak suché, že je zachrání jedině hrnek bílé kávy. Pomoct si přitom můžete...
Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do kynutého těsta a buchty budou měkké i 3. den

Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do kynutého těsta a buchty budou měkké i 3. den

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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