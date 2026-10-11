500 g suchých citrusových kůrek a 5 dní v temnu. Zahrádkáři si chválí nálev, který rostliny vyživuje a zároveň odpuzuje škůdce

Prosinec a leden patří v českých domácnostech mandarinkám a pomerančům. Většina slupek přitom končí v koši nebo v kompostu. Pěstitelé pokojových květin a drobní zahrádkáři je ale mohou přes zimu sušit na radiátoru a v březnu z nich vyrobit nálev, který zvládne dvě věci najednou: slabě přihnojí přes list a zkomplikuje život savým škůdcům. Recept je prostý: 500 gramů sušených kůrek, 1,5 litru vody, pět dní ve tmě. Stokrát zředěný koncentrát pak vystačí na zhruba 150 litrů postřiku. Spočítali jsme, kolik živin se do rostlin skutečně dostane, kde nálev pomáhá nejvíc a kdy je rozumnější sáhnout po něčem silnějším.
D-limonen v citrusové slupce: proč nálev zabírá na mšice a svilušky
Vůně, která se line z oloupaného pomeranče, má svou chemickou podstatu. Kůra je plná éterických olejů a hlavní roli mezi nimi hraje d-limonen. Kalifornský program integrované ochrany rostlin UC IPM ho ve své databázi aktivních látek vede přímo jako extrakt z citrusových slupek, který se používá jako kontaktní insekticid. Na hmyz působí při doteku jako nervový jed.
Floridská univerzita v publikaci o přírodních přípravcích proti zahradním škůdcům řadí citrusové oleje, limonen a linalool mezi botanické insekticidy s registrovaným použitím proti mšicím a roztočům, kam patří i svilušky. Současně dodává, že se tyto látky rychle odpařují a na listech po nich nezůstává dlouhodobá ochrana.
Pro domácí praxi z toho plyne jasné pravidlo. Postřik musí škůdce zasáhnout přímo, a proto se vyplatí důkladně smáčet spodní strany listů a mladé výhonky, kde se mšice i svilušky drží nejraději. Zahrádkářské návody k tomu přidávají ještě mravence, mrkvovou mušku a některé motýly, kterým citrusové aroma vadí při kladení vajíček.
Recept na citrusový koncentrát: od zimních slupek k jarnímu postřiku
Poslouží kůra z pomerančů, citronů, mandarinek i grepů, klidně namíchaná dohromady. Sušené slupky mají proti čerstvým tři výhody: vydrží celou zimu, dají se přesně odvážit a obsahují méně vody. Půl kila čerstvých kůrek proto zdaleka nenahradí půl kila suchých.
Postup krok za krokem:
Sběr a sušení: slupky nakrájejte na proužky a nechte je proschnout na radiátoru nebo na lince. Uchovávejte je v papírovém sáčku, plátěném pytlíku nebo ve sklenici a průběžně kontrolujte, zda nezačínají plesnivět. Namáčení a drcení: 500 g suchých kůrek krátce namočte, aby změkly, a rozmixujte nebo jinak rozmělněte. Čím jemnější drť, tím víc látek přejde do vody. Louhování: zalijte 1,5 litru vody, nádobu zakryjte a nechte pět dní na tmavém místě. Cezení: směs přeceďte přes jemné sítko nebo plátno. Koncentrát uzavřete a uložte v chladu a temnu. Ředění: 100 ml koncentrátu na 10 litrů vody, tedy přibližně jeden kávový šálek na konev.
Tma i zakrytá nádoba dávají smysl. Aromatické látky jsou těkavé a šetrnější režim jim pomáhá vydržet do chvíle, kdy se roztok dostane na list. Ze stejného důvodu je lepší ředit pracovní roztok vždy čerstvý, jen na daný den.
150 litrů postřiku za pár korun: kolik živin rostlina dostane
Hospodárnost je silná stránka celého postupu. Z 1,5 litru koncentrátu vychází při dávce 100 ml patnáct konví po deseti litrech, tedy teoreticky až 150 litrů postřiku. Část vody sice zůstane nasátá v drti, ani tak ale nehrozí, že by pěstiteli s balkonem a parapetem plným květin zásoba došla dřív než léto. Vstupní náklady se pohybují kolem nuly, protože slupky jsou kuchyňský odpad.
Výživová stránka si zaslouží střízlivější počty. Podle údajů vycházejících z americké databáze USDA obsahuje 100 gramů čerstvé pomerančové kůry zhruba:
Minerál Množství na 100 g čerstvé kůry Draslík 212 mg Vápník 161 mg Hořčík 22 mg Fosfor 21 mg
Půl kila suchých kůrek odpovídá přibližně dvěma kilogramům čerstvých. V celé dávce tak jsou asi čtyři gramy draslíku a tři gramy vápníku. Kdyby se do vody vyluhovalo úplně všechno, což se v praxi nestane, měl by litr koncentrátu necelé tři gramy draslíku. Po stonásobném zředění zbude v litru postřiku kolem 28 mg draslíku a 21 mg vápníku. Běžné tekuté hnojivo dávkované podle návodu dodá v litru zálivky obvykle řádově víc a navíc obsahuje dusík, který v kůře téměř chybí.
Podle nás je proto namístě brát citrusový nálev jako příjemný bonus pro rostliny v dobré kondici. Při žloutnutí listů nebo zjevném nedostatku živin patří do konve klasické hnojivo. Hlavní devizou slupek zůstává ochrana, výživa jde až na druhém místě.
Kůra z běžného obchodu? SZPI doporučuje bio citrusy
Kvalita slupek rozhoduje víc, než by se mohlo zdát.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňuje, že citrusy patří z hlediska reziduí pesticidů mezi rizikovější ovoce. Ochranné a konzervační látky použité po sklizni se drží výhradně v kůře. Inspekce proto kůru běžně prodávaných citrusů nedoporučuje k dalšímu domácímu použití, typicky ke kandování.
U balených plodů musí obal ošetření po sklizni uvádět. Pro zahradní nálev tedy dávají největší smysl bio citrusy nebo plody s kůrou označenou jako neošetřená. Kdo sbírá slupky z obyčejných mandarinek, měl by je aspoň důkladně omýt teplou vodou a počítat s tím, že nejde o ideální surovinu. Zředěná rezidua se pak dostávají na listy, proto u bylinek nebo zeleniny určené k jídlu volba suroviny nabývá na váze.
Zdroj fotografie: Foto: Zeynel Cebeci / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0 Kdy stříkat, kdy přidat a kterým rostlinám dopřát šetrnost
Načasování hraje do karet zimnímu sušení. Britská zahradnická společnost RHS uvádí, že sviluška nejvíc škodí od března do října a daří se jí v teplu a suchu, tedy i ve vytopených bytech a sklenících. Zásoba kůrek z období Vánoc tak dozraje právě ve chvíli, kdy rostliny na jaře obnovují růst a škůdci se probouzejí.
Nejlépe nálev obstojí jako prevence a při slabém výskytu. Když už se škůdci zabydleli, osvědčuje se tento postup:
Napadenou pokojovku oddělte od ostatních. Listy omyjte sprchou, zejména zespodu. Proud vody spláchne velkou část mšic i svilušek. Postřikem důkladně smočte spodní strany listů a mladé výhonky. Po 3 až 5 dnech zkontrolujte výsledek a zásah zopakujte zhruba po týdnu, při silnějším výskytu dřív. Vyhodnocujte až po dvou až třech aplikacích. Svilušky se množí rychle a jejich vajíčka první postřik přečkají.
Pokud se škůdci ani pak nevzdávají, je čas na ověřenější zbraně. Ve srovnání s domácími recepty má lépe popsaný účinek insekticidní mýdlo, které podle Coloradské státní univerzity také působí jen při přímém kontaktu a opakuje se po 4 až 7 dnech. Další možností jsou parafinové oleje nebo biologická ochrana dravým roztočem. Kopřivová jícha slouží spíš k výživě a na svilušky přímo nemíří. Program UC IPM v přehledu o
sviluškách navíc připomíná, že širokospektrální chemie může problém paradoxně zhoršit, protože zahubí i přirozené nepřátele svilušek. I to mluví pro šetrný první krok.
Opatrnost vyžadují:
citlivé druhy: orchideje, kapradiny, begonie, sukulenty s voskovým povlakem a mladé jemné listy, rostliny ve stresu: po přeschnutí, přesazení nebo náhlé změně stanoviště, například fíkusy, horko a slunce: nestříkejte na přímém slunci ani při teplotách nad 32 °C, ideální je podvečer, domácí mazlíčky: kočky a psi by neměli olizovat čerstvě ošetřené listy, citrusové oleje mohou dráždit kůži i oči.
D-limonen ve vyšší koncentraci dokáže poškodit povrch listů, proto se vyplatí koncentrát vyzkoušet nejprve na jednom či dvou listech a den počkat. Rozumná míra platí i u zahrady, slupky totiž mohou půdu mírně okyselovat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková