Svetr nesedí, paušál za čištění taky ne. ČOI automatickou srážku odmítá

E-shop nemůže při vrácení zboží automaticky účtovat paušál za vyčištění. Může ale zohlednit skutečné snížení hodnoty způsobené zacházením nad rámec nutného vyzkoušení. Rozhoduje konkrétní stav výrobku a důvod srážky.
Vrátíte objednávku z internetu a na účet přijde méně peněz. V rozpisu je položka „vyčištění“ nebo „uvedení do prodejního stavu“. Samotný název ještě neříká, zda má obchod na peníze nárok. Podstatné je, jestli odečet vychází z konkrétního znehodnocení vrácené věci, nebo jen z předem připraveného ceníku.
Jde o běžné zákonné odstoupení spotřebitele od internetového nákupu, zpravidla do 14 dnů od převzetí. Nezaměňujte ho s reklamací vady ani s dobrovolným vracením zboží v prodejně. Rozdíl rozebíráme také v článku o
vrácení nákupu z kamenného obchodu. Paušální ceník za vyčištění vrácené věci nestačí
Česká obchodní inspekce ve spotřebitelském průvodci výslovně odmítá paušální částku stanovenou v obchodních podmínkách za uvedení zboží do původního stavu, vyčištění a podobné úkony. K takovému požadavku se podle ČOI nepřihlíží. Obchod ho tedy neobhájí samotným odkazem na podmínky, s nimiž zákazník při objednání souhlasil.
To ovšem neznamená, že musí pokaždé vrátit celou kupní cenu. Pokud zákazník věc používal více, než potřeboval k jejímu vyzkoušení, a tím snížil její hodnotu, může za toto snížení odpovídat. ČOI tyto dvě situace v témže výkladu odlišuje.
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Hranici stanoví
§ 1833 občanského zákoníku: zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty vzniklé zacházením nad rámec potřebný k seznámení s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zákon zároveň tuto odpovědnost vylučuje, pokud podnikatel nesplnil příslušnou informační povinnost o právu odstoupit.
Pokyny Evropské komise ke spotřebitelské směrnici v oddílu 5.5.4 připouštějí, že snížení hodnoty může spočívat i v nákladech na vyčištění či opravu. Zmiňují rovněž objektivně zdůvodněnou ztrátu při prodeji věci jako použité. Jde o výklad evropských pravidel; pro český nákup je výchozí český zákon.
Rozpor je tedy jen zdánlivý. ČOI odmítá automatický paušál, evropský výklad popisuje konkrétní následek nadměrného zacházení. Pro zákazníka z toho plyne praktické pravidlo: neřešit pouze slovo „čištění“, ale chtít vysvětlení, co se s věcí stalo a jak z toho obchod odvodil odečtenou částku. Ani přejmenování paušálu na „snížení hodnoty“ takové vysvětlení nenahradí.
Oděv si lze vyzkoušet, ale běžné nošení už může vést ke snížení jeho hodnoty. Ilustrační snímek z prodejny. Oděv si vyzkoušet můžete, běžně ho nosit je jiná situace
Vodítkem je zacházení obvyklé při zkoušení v prodejně. U oblečení to znamená vyzkoušet velikost a střih, nikoli ho začít běžně nosit. Evropské pokyny také upozorňují, že zkoušení oděvu v obchodě nezahrnuje odstranění visaček. Konkrétní případ se posuzuje samostatně.
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Stejně tak není každé otevření krabice znehodnocením. Pokyny rozlišují nutné otevření obalu kvůli přístupu ke zboží a vrácení bez původního obalu nebo s neobvykle zničeným obalem, které už může mít vliv na hodnotu. Krabici a příslušenství si proto během rozhodování ponechte.
Právo odstoupit má také zákonné výjimky.
§ 1837 mezi ně řadí například zboží vyrobené podle požadavků zákazníka a za stanovených podmínek zboží v zapečetěném obalu, které po porušení pečeti není vhodné vrátit z hygienických nebo zdravotních důvodů. Tato výjimka není obecným zákazem vracet všechno rozbalené zboží. Nutné otevření obalu není totéž jako jeho neobvyklé zničení. Původní krabici a příslušenství si při rozhodování o vrácení ponechte. U srážky si nechte vysvětlit stav, příčinu a částku
Z porovnání pravidel vycházejí tři navazující otázky. Pomohou poznat, co v odpovědi obchodu chybí; samy nenahrazují posouzení sporu.
Jaký konkrétní stav obchod zjistil? Požádejte o popis znečištění či poškození a dostupné fotografie vráceného kusu. Proč stav přičítá zacházení nad rámec nezbytného vyzkoušení? Pouhý údaj, že je balení otevřené, tuto souvislost nevysvětluje. Jak stanovil výši snížení hodnoty? Chtějte rozpis a zdůvodnění částky vztahující se právě k vašemu výrobku.
Jako vlastní pracovní vzor zprávy můžete použít následující formulaci a doplnit skutečné údaje:
Nesouhlasím s odečtením částky za vyčištění u vrácené objednávky. Prosím o popis konkrétního znehodnocení, dostupnou fotodokumentaci a vysvětlení, proč má jít o následek zacházení nad rámec nezbytného vyzkoušení. Zároveň žádám o zdůvodnění výše srážky. Pokud jde pouze o paušál podle obchodních podmínek, žádám o doplacení odečtené částky.
Přiložte číslo objednávky, oznámení odstoupení, doklad o odeslání a vlastní fotografie, pokud je máte. Praktická prevence je vyfotit před zabalením celý výrobek, jeho povrch i příslušenství a uchovat komunikaci s obchodem. Fotografie nejsou zárukou výsledku sporu, pomohou však doložit, v jakém stavu jste věc odesílali.
Pokud jste objednávku ještě ani nepřevzali, nepovažujte návrat zásilky za hotové odstoupení. Samostatně vysvětlujeme, proč
nechat balík propadnout v boxu nestačí. Když se s obchodem nedomluvíte, zvažte mimosoudní řešení
Po neúspěšném pokusu o dohodu lze podat návrh na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u ČOI. Návrh je třeba podat nejpozději do jednoho roku od prvního uplatnění nároku u podnikatele a doložit předchozí pokus spor vyřešit. ČOI zde zprostředkovává dohodu; nevydává závazné rozhodnutí, kterým by obchodu přikázala peníze vrátit.
Pro další jednání si proto připravte jednu přehlednou složku: objednávku, odstoupení, doklad o vrácení, fotografie a odpověď se zdůvodněním srážky. Právě z těchto podkladů bude možné řešit konkrétní stav věci a spornou částku.