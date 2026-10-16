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Svetr nesedí, paušál za čištění taky ne. ČOI automatickou srážku odmítá

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Paušál za vyčištění vráceného zboží ČOI odmítá. Skutečné snížení hodnoty se posuzuje zvlášť. Poradíme, na co se obchodu zeptat při srážce z ceny.
Zavřená hnědá lepenková krabice přelepená páskou na modrém pozadí

Zavřená hnědá lepenková krabice přelepená páskou na modrém pozadí

Zdroj: HireAHelper / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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