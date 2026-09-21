Rozčilovat se u pokladny vám nepomůže. Prodejce vám peníze za nevhodný nákup vrátit vůbec nemusí

Představa, že nevhodné oblečení nebo elektroniku zakoupenou v kamenné prodejně můžete do dvou týdnů bez udání důvodu vrátit a dostat peníze zpět, je častý omyl. Občanský zákoník toto právo přiznává výhradně nákupům na internetu.
Scénář, který se denně odehrává v nákupních centrech po celém Česku: zákazník přinese zpět do prodejny svetr špatné velikosti, nepoužitý kávovar nebo nevhodný dárek a u pokladny požaduje vrácení hotovosti. Když mu prodavač vysvětlí, že peníze nevrací a může nabídnout pouze výměnu za jinou velikost či dárkový poukaz, následuje rozhořčení a hrozby Českou obchodní inspekcí. Pravda je však na straně obchodníka.
Plošné právo na vrácení bezvadného zboží do 14 dnů v běžném kamenném obchodě v českém právu vůbec neexistuje. Mnoho nakupujících si plete nákup přes internet s nákupem v klasické prodejně. Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby prodeje je přitom v zákoně zakotven naprosto jednoznačně a má svou logiku.
Proč zákon chrání e-shopy, ale kamenné prodejny ne
Zákonná čtrnáctidenní lhůta na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu vychází z evropského i českého spotřebitelského práva. V tuzemském řádu ji upravuje
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v paragrafu 1829. Toto ustanovení se však vztahuje výhradně na smlouvy uzavřené distančním způsobem (typicky v internetových obchodech, po telefonu či z katalogu) nebo mimo obchodní prostory (např. při podomním prodeji).
Smyslem zákonné ochrany při nákupu na internetu je kompenzovat nevýhodu zákazníka: na monitoru vidí pouze fotografii a popis, nemůže si látku osahat, boty vyzkoušet ani ověřit reálné rozměry či hlučnost spotřebiče. Zákon mu proto dává 14 dnů od převzetí na to, aby si věc doma prohlédl a vyzkoušel ve stejném rozsahu, jako by to udělal v obchodě.
V kamenné prodejně je situace opačná. Zákazník má plnou možnost si zboží prohlédnout, vyzkoušet v kabince, potěžkat a zkontrolovat jeho vlastnosti ještě před zaplacením. V okamžiku, kdy u pokladny zaplatí a převezme účtenku, je kupní smlouva řádně uzavřena a oboustranně splněna. Od té chvíle platí základní právní zásada
pacta sunt servanda (smlouvy se mají dodržovat). Zákonná čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu platí výhradně pro nákupy přes internet. Výměna v kamenném obchodě je pouze dobrá vůle prodejce
Pokud vám obchodník v nákupním centru umožní nenošené zboží s visačkou vrátit nebo vyměnit, nečiní tak z povinnosti, ale v rámci své
dobrovolné zákaznické politiky. Jak opakovaně upozorňuje Česká obchodní inspekce (ČOI), prodejce si v takovém případě sám určuje pravidla: Může stanovit vlastní lhůtu (např. 7 dní, 30 dní nebo i 100 dní). Může požadovat původní neporušený obal, visačky a originální pokladní doklad. Může výslovně vyloučit vrácení peněz a nabídnout pouze výměnu za jinou velikost či jiný model. Může vrátit kupní cenu formou dárkové karty, kreditu na další nákup či časově omezeného voucheru. Může možnost vrácení bezvadného zboží zcela odmítnout.
Pokud obchodník na účtence, v obchodních podmínkách na prodejně nebo na webu deklaruje:
„Zboží vyměňujeme do 14 dnů pouze za jiný kus nebo dárkovou poukázku, peníze nevracíme,“ jedná zcela v souladu se zákonem a zákazník se vrácení hotovosti nedomůže. Rozdíl mezi vrácením nevhodného zboží a reklamací vady
Častý zmatek mezi lidmi vzniká záměnou dvou zcela odlišných právních situací:
Situace Důvod Platí v kamenné prodejně? Zákonná lhůta a nárok Vrácení bezvadného zboží Nevhodná velikost, barva, dárek se nelíbí NE (pouze dobrovolně) Zákon nestanoví nic; platí interní pravidla obchodu. Odstoupení od smlouvy (e-shop) Koupě na dálku bez udání důvodu Pouze při objednávce online s odběrem na prodejně 14 kalendářních dnů; nárok na vrácení plné částky včetně poštovného. Zákonná reklamace vady Věc je poškozená, nefunkční, neodpovídá jakosti ANO (povinně ze zákona) 24 měsíců; prodejce má na vyřízení maximálně 30 dnů.
Pokud má zakoupené zboží vadu (párá se šev, přístroj se nezapne, chybí deklarovaná součástka), jde o zákonnou reklamaci. V takovém případě samozřejmě nezáleží na tom, zda jste nakoupili na internetu, nebo v kamenné prodejně. Právo na bezplatnou opravu, výměnu součástky, dodání nového kusu nebo při závažné vadě na vrácení peněz vám garantuje zákon po dobu 24 měsíců.
Podmínky pro výměnu zboží v kamenném obchodě určuje prodejce na účtence a peníze vracet nemusí. Pozor na e-shopy: Kdy 14denní lhůta neplatí ani na internetu
Ani při nákupu přes internet není právo na vrácení absolutní. Občanský zákoník v paragrafu 1837 výslovně vyjmenovává výjimky, u kterých od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu odstoupit nelze:
Zboží upravené podle přání spotřebitele: Nábytek na míru, tričko s vlastním potiskem, zkrácené kalhoty či gravírované šperky vrátit nelze. Zboží v uzavřeném hygienickém obalu: Sluchátka do uší (špunty), zubní kartáčky, holicí strojky, kontaktní čočky či spodní prádlo po vybalení z hygienického obalu z hygienických důvodů vrátit nelze. Zvukové a obrazové nahrávky a software: Po porušení původní pečetě či fólie u CD, DVD nebo počítačových her právo na odstoupení zaniká. Zboží podléhající rychlé zkáze: Čerstvé potraviny, řezané květiny či rozpečené pečivo. Periodický tisk: Noviny, časopisy a periodika (s výjimkou předplatného). Osobní odběr na prodejně: Kdy jde o e-shop a kdy o běžný nákup
Zákazníci často narážejí na nejasnosti při nákupu s osobním vyzvednutím na pobočce. Zde rozhoduje jediný moment:
kde a jak byla uzavřena kupní smlouva.
Pokud jste zboží vložili do košíku v e-shopu, klikli na tlačítko závazné objednávky a prodejnu jste zvolili pouze jako místo předání a platby, kupní smlouva byla uzavřena na dálku. V takovém případě máte plné právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, i když jste si balíček osobně převzali a zaplatili u pokladny. Pozor však na falešné internetové obchody – vždy se vyplatí vědět, jak bezpečně odhalit
podvodný e-shop, který láká na podezřele nízké ceny a vyžaduje pouze platbu předem.
Naopak pokud jste si na webu prodejce zboží pouze nezávazně „zarezervovali k vyzkoušení“ a smlouvu uzavíráte až na místě po prohlídce, jde o standardní nákup v kamenné prodejně bez zákonného nároku na čtrnáctidenní vrácení.
Jak předejít zbytečnému zklamání při nákupech
Při pořizování dražších věcí, oblečení či dárků pro blízké se vyplatí dodržet tři jednoduchá pravidla:
Zeptejte se před placením: Pokud kupujete věc jako dárek a nejste si jisti velikostí či vkusem obdarovaného, zeptejte se prodavače ještě před přiložením platební karty: „Umožňujete vrácení peněz, nebo pouze výměnu za jiný kus?“ Nechte si tuto informaci případně potvrdit razítkem či poznámkou na účtence. Nevyhazujte obaly a visačky: I obchody, které výměnu běžně umožňují, ji podmiňují tím, že zboží je v původním obalu, má originální visačky a nejeví žádné známky nošení. Zvažte nákup online: Pokud kupujete techniku, elektroniku nebo oblečení, u kterého si nejste jistí parametry, je nákup přes internet s doručením domů nebo na výdejní místo právně podstatně bezpečnější. V případě pochybností o financích a rodinném rozpočtu mějte na paměti také to, že půjčka známému bez písemné smlouvy se těžko prokazuje a peníze lze snadno ztratit.
Znalost vlastních spotřebitelských práv šetří čas, peníze i nervy u pokladny. Kamenné obchody nabízejí výhodu okamžitého vyzkoušení, ale po zaplacení je vrácení věci výhradně v rukou dobré vůle prodejce.
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