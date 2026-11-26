Mumie, FOTO: © 1999 Universal Pictures,, distr. TV Nova Mumie, FOTO: © 1999 Universal Pictures,, distr. TV Nova Mumie, FOTO: © 1999 Universal Pictures,, distr. TV Nova Mumie, FOTO: © 1999 Universal Pictures,, distr. TV Nova Mumie, FOTO: © 1999 Universal Pictures,, distr. TV Nova Mumie, FOTO: © 1999 Universal Pictures,, distr. TV Nova Mumie, FOTO: © 1999 Universal Pictures,, distr. TV Nova
Dobrodružný film Mumie málem skončil pro Brendana Frasera tragédií, když při scéně oběšení přestal dýchat a museli ho na place oživovat. Filmaře na Sahaře potrápily každodenní písečné bouře i jedovatí štíři, po jejichž kousnutí musel pro řadu členů štábu letět vrtulník. Herci navíc až po skončení natáčení zjistili, že na ně produkce uzavřela pojištění proti únosu. Oživování na place i pojištění proti únosu
Bývalý legionář Rick O’Connell (Brendan Fraser) se s knihovnicí Evelyn (Rachel Weisz) a jejím bratrem Jonathanem (John Hannah) vydává do ztraceného města Hamunaptra. Výprava ale nechtěně probudí prokletého velekněze Imhotepa (Arnold Vosloo), který hledá způsob, jak vrátit k životu svou dávnou lásku Anck-su-namun (Patricia Velasquez).
Pro Frasera mělo natáčení horkou chvilku hned při scéně na šibenici. Točil ji totiž doopravdy a režisér Stephen Sommers mu před záběrem dal jediný pokyn, aby vypadal dobře a neumřel, než zavelel k akci. Fraser při tom skutečně omdlel a Weisz později vzpomínala, že přestal dýchat. Bez úhony nevyvázl ani Hannah, který si podvrtnul zápěstí a v závěrečných scénách má na ruce viditelnou ortézu.
Do Egypta štáb nemohl kvůli nestabilní politické situaci, a tak vyrazil na Saharu do Maroka s oficiální podporou místní armády. V pouštním vedru museli všichni každé dvě hodiny pít speciální nápoj od lékařů proti dehydrataci a práci denně zdržovaly písečné bouře.
Čtyři hodiny v barvě i chlazené kobylky
Známou scénu, kdy Evelyn v káhirské knihovně shodí všechny regály, zvládl štáb na první pokus, protože opakování by zabralo celý den. Weisz před kamerou zažila i skutečné krysy a kobylky, které filmaři předem chladili v lednici, aby se hýbaly pomaleji. Jonathan Hyde se pak v detailním záběru pod rojem kobylek nedokázal přestat smát a scéna se musela několikrát opakovat.
Náročnou přípravu měla Patricia Velasquez, na sobě totiž kromě bederní roušky a šperků měla jen tělovou malbu, kterou nanášeli čtyři hodiny. Zábavné potíže potkaly i Vosloa. Při scéně, kdy Imhotep vyvolává písečnou bouři, mu fukary neustále zvedaly plášť a odhalovaly pozadí, takže kamera musela rychle mířit nahoru. Na začátku ho zase pořádně vystrašilo, když musel být čtyři hodiny omotaný v obvazech. Samotnou roli Imhotepa přitom vzal jen pod podmínkou, že ji bude hrát úplně vážně, z pohledu jeho postavy totiž jde o pokřivenou verzi Romea a Julie.
Plášť ze Star Wars i vzpurní velbloudi
Své si při natáčení užil Kevin J. O’Connor v roli podrazáka Beniho. Velbloudi ho totiž z neznámého důvodu nesnášeli, takže ve scéně s pytlem zlata se zvíře odmítalo pohnout z místa, ať tahal za otěže sebevíc. V kanceláři egyptologa ho kolegové zase tak potloukli, že si potom musel ledovat modřiny. Filmaři si vůbec rádi pomáhali nečekanými nápady, například při krupobití na Káhiru házeli na plac bíle nabarvené psí granule.
Mezi kostýmy se dokonce zatoulal kousek z jiné filmové galaxie. Jeden z komparzistů měl na sobě plášť vypůjčený z britské půjčovny Angels, který byl původně ušitý pro Aleca Guinnesse jako Obi-Wana Kenobiho ve filmu Star Wars IV: Nová naděje. Část výpravných lokací pak nevznikla v Africe, přístav v Gíze totiž vyrostl v anglické loděnici v Chathamu, kde digitálně doplnili Nil a pyramidy. V Maroku posloužil kráter vyhaslé sopky u Erfoudu jako Hamunaptra a rozsáhlé tržiště v Marrákeši, kde štáb varovali, aby se nevzdaloval, jinak zabloudí.
První volba pro Frasera i příliš pohledný Oded Fehr
O roli Ricka se uvažovalo u Toma Cruise, Brada Pitta, Matta Damona nebo Bena Afflecka a proslýchalo se i o Leonardu DiCapriovi, který ale už měl závazek na film Pláž. Sommers nicméně tvrdil, že jeho první volbou zůstal Fraser po úspěchu komedie Král džungle. Weisz byla dokonce jedinou herečkou, které nabídli roli Evelyn. Oded Fehr v roli vůdce Medžajů zase unikl celotělovému tetování, protože Sommersovi připadal příliš pohledný na to, aby ho zakrývali. Jeho jméno Ardeth Bey přitom v celém filmu ani jednou nezazní a objeví se až v závěrečných titulcích.
Scenáristé si pohráli i s historií. Skutečný Imhotep totiž nebyl prokletý velekněz, ale uctívaný architekt a lékař, který navrhl první pyramidy a žil skoro třináct set let před faraonem Setim I. Diváky to ale neodradilo, protože studio Universal zavolalo Sommersovi hned ráno po premiéře s tím, že chce další díl. Dočkalo se dvou pokračování a teď i třetího. Mumie 4, ve které se Brendan Fraser a Rachel Weisz po čtvrt století vracejí jako Rick a Evelyn a vrací se i John Hannah, má jít do kin 15. října 2027.
Dobrodružný film Mumie vysílá stanice Nova Cinema ve čtvrtek 26. listopadu od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).