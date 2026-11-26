Tváří v tvář, FOTO: © 1997 Paramount Pictures, distr. FTV Prima Tváří v tvář, FOTO: © 1997 Paramount Pictures, distr. FTV Prima Tváří v tvář, FOTO: © 1997 Paramount Pictures, distr. FTV Prima Tváří v tvář, FOTO: © 1997 Paramount Pictures, distr. FTV Prima Tváří v tvář, FOTO: © 1997 Paramount Pictures, distr. FTV Prima Tváří v tvář, FOTO: © 1997 Paramount Pictures, distr. FTV Prima Tváří v tvář, FOTO: © 1997 Paramount Pictures, distr. FTV Prima Tváří v tvář, FOTO: © 1997 Paramount Pictures, distr. FTV Prima Tváří v tvář, FOTO: © 1997 Paramount Pictures, distr. FTV Prima
John Travolta a Nicolas Cage si v akčním thrilleru Tváří v tvář (1997) museli kromě tváří vyměnit také chůzi a gesta. Pro Cage šlo o mimořádný milník, tímto snímkem totiž završil sérii tří filmů po sobě s ratingem R, z nichž každý v amerických kinech překonal hranici sta milionů dolarů. Po hitech Skála a Con Air přidal Tváří v tvář v USA tržby 112,3 milionu dolarů a celosvětově dokonce 245,7 milionu dolarů. Dva týdny v cizí kůži i zmařená sci-fi
Agent FBI Sean Archer (John Travolta) podstoupí tajnou transplantaci obličeje, aby v kůži nebezpečného teroristy Castora Troye (Nicolas Cage) vypátral ve vězení ukrytou bombu. Plán se ale zvrtne ve chvíli, kdy se Troy probere z kómatu, vezme si Archerovu tvář a ovládne jeho život i práci.
Původní scénář z roku 1990 se odehrával v budoucnosti plné létajících aut, hologramů a vězení pod kupolí. Režisér John Woo ho dvakrát odmítl, protože neuměl točit sci-fi, a kývl až poté, co tvůrci příběh přesunuli do současnosti. Studio mu pak chtělo z anglického názvu Face/Off vyhodit lomítko, jenže Woo si ho prosadil, aby si diváci film nepletli s hokejem.
Pro hlavní role se před příchodem Wooa zvažovaly známé dvojice jako Arnold Schwarzenegger se Sylvesterem Stallonem, Michael Douglas s Harrisonem Fordem nebo Robert De Niro s Alem Pacinem. Woo ale vsadil na Travoltu a Cage, kteří před startem natáčení strávili dva týdny spolu. Ladili konkrétní gesta, intonaci hlasu, Cageovu specifickou chůzi i Travoltovy postoje, aby dokázali věrohodně zahrát jeden druhého.
Scéna z vlastní kapsy i dort v nepravou chvíli
Když Woo přišel s nápadem na scénu, v níž malý Adam (David McCurley) uprostřed přestřelky poslouchá ze sluchátek píseň Over the Rainbow, studio Paramount Pictures odmítlo nadstandardní záběr zaplatit. Režisér proto náklady uhradil ze svého a peníze se mu vrátily až z vysokých tržeb. Podobně si musel vybojovat i Joan Allen do role Eve, protože vedení studia si představovalo mladší herečku v úloze nevlastní matky.
Na place se nevyhnuli ani nepříjemným překvapením. Když se točilo na Cageovy narozeniny, Woo nechal herce, aby se naplno emočně vyhecoval do dramatického záběru, a pak ho zaskočil narozeninovým dortem. Rozhozený Cage ho po scéně poprosil, ať už mu to nikdy nedělá. Na režisérovy narozeniny mu naopak Cage s Nickem Cassavetesem věnovali plakát filmu Drsný Harry podepsaný Clintem Eastwoodem, kterého Woo obdivoval jako svého hrdinu.
One-Take John i krevní skupiny
Travolta si během natáčení vysloužil přezdívku One-Take John. Před emotivními záběry totiž Woo hercům pouštěl jemnou smutnou hudbu, jenže Travolta ji nepotřeboval a zvládl scénu na první pokus. Se scenáristy ale musel řešit poznámku o směšné bradě, zajímalo ho totiž, jestli si z něj nedělají legraci. Ujistili ho, že Castor je takový narcis, že by nesnášel cizí obličej kohokoli.
Tvůrci si pohráli i se symbolikou obou soupeřů. Archer má krevní skupinu 0 negativní, tedy univerzálního dárce jako policista, který slouží lidem, kdežto Castor má AB pozitivní, univerzálního příjemce, který jen bere. Příjmení Archer pak odkazuje na souhvězdí Střelce, které leží na obloze naproti Blížencům, a dvě hlavní hvězdy Blíženců jsou Kastor a Polux.
Samotné natáčení ve vězení štábu znepříjemnila špína, kvůli které spousta lidí chytila chřipku, a mezi vězni se mihli i skuteční bývalí trestanci.
Realistické loutky i strach z výšek
Operační scéna, ve které leží Archer i Troy vedle sebe, je jediným záběrem filmu, kde se neobjeví ani Travolta, ani Cage. Nahradily je dvě realistické animatronické loutky s dýcháním, mimikou a jednotlivě zasazenými chloupky, které vypadaly tak věrně, že tvůrci nakonec nemuseli použít plánované digitální úpravy. Cage nechtěl vidět ani groteskní masku tváře, a tak Woo nechal na place schovat všechny lesklé povrchy.
Spoluscenárista Mike Werb dostal nápad na výměnu obličejů díky kamarádovi, kterému po nehodě na rogalu lékaři sejmuli většinu kůže z tváře, opravili kosti a obličej vrátili zpět. Skutečná medicína na podobnou operaci ale ještě dlouho čekala. Richard Norris přišel o většinu obličeje při nehodě se zbraní v roce 1997, tedy v roce premiéry filmu, a teprve v roce 2012 podstoupil jednu z nejrozsáhlejších transplantací obličeje. Akční scény vznikaly převážně bez digitálních triků, jen útěk z ropné plošiny se musel změnit z vrtulníku na skok, zčásti kvůli rozpočtu a zčásti kvůli Cageovu strachu z výšek.
Akční thriller Tváří v tvář vysílá stanice Prima MAX ve čtvrtek 26. listopadu od 22:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).