Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Stromy u silnice ohrožují životy, kácení ale blokují ochránci přírody

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Silnice třetí třídy vedoucí podél tunelu Hřebeč na Svitavsku je od srpna uzavřena poté, co na ni opakovaně padají stromy. Lesy České republiky se…
753275770_1352760129709368_7561568075194516431_n

753275770_1352760129709368_7561568075194516431_n

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Srážka dvou kamionů uzavřela D5 na více než sedm hodin
Srážka dvou kamionů uzavřela D5 na více než sedm hodin
Pardubická krajská knihovna otevřela multimediální obývací pokoj
Pardubická krajská knihovna otevřela multimediální obývací pokoj

Krajská knihovna v Pardubicích otevřela v úterý multimediální obývací pokoj, který vznikl v prostorách...

Přehrada Březová se vyprazdňuje, odhalila zatopený most
Přehrada Březová se vyprazdňuje, odhalila zatopený most

Přehrada Březová u Karlových Varů zažívá situaci, která zde podle dostupných informací nenastala minimálně...

Noclehárna Michle nabídne bezplatné veterinární ošetření mazlíčků lidí bez domova
Noclehárna Michle nabídne bezplatné veterinární ošetření mazlíčků lidí bez domova

Centrum sociálních služeb Praha připravilo na úterý 30. září speciální akci pro lidi bez domova a jejich...

Vysočina ukázala sousedům svůj systém paliativní péče. Plánuje společné projekty s Dolním Rakouskem
Vysočina ukázala sousedům svůj systém paliativní péče. Plánuje společné projekty s Dolním Rakouskem

Na závěrečné konferenci projektu Interreg Healthacross MED NET, která se konala koncem září v Hnanicích na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.