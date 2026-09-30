Stromy u silnice ohrožují životy, kácení ale blokují ochránci přírody

Silnice třetí třídy vedoucí podél tunelu Hřebeč na Svitavsku je od srpna uzavřena poté, co na ni opakovaně padají stromy. Lesy České republiky se snaží získat povolení k jejich pokácení již dva roky, jenže ochránci přírody zpochybňují odborné posudky, na jejichž základě státní podnik o povolení žádá.
Problémy se táhnou minimálně od začátku loňského roku. Spolek Rybák Svitavy tehdy podal odvolání a ministerstvo životního prostředí věc vrátilo zpět krajskému úřadu. Lesy ČR mezitím nedoplnily požadované podklady, a řízení bylo proto v červenci zastaveno. Podnik se následně rozhodl část stromů pokácet sám s tím, že jde o bezprostředně nebezpečné exempláře a výjimka ze zákona není třeba. Jenže Česká inspekce životního prostředí zásah zastavila poté, co bylo pokáceno přibližně 170 stromů. Lesy poté podaly novou žádost a krajský úřad zahájil nové správní řízení.
Felip Jetmar ze spolku Rybák Svitavy připouští, že stromy nebezpečné být mohou, ale upozorňuje na konkrétní chyby v posudcích. V žádosti je prý na jednom místě uveden buk, přičemž ve skutečnosti jde o klen, jinde figuruje místo klenu javor a v jednom případě je jako buk označen suchý smrk. U části stromů je navíc zmíněn náklon, který je podle jeho slov jen mírný nebo žádný. Výběr stromů podle něj prostě nebyl proveden dostatečně pečlivě.
Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová oponuje, že podnik postupoval zcela v souladu s dokumentem, který předem schválily orgány ochrany přírody. Silnice přitom vede přírodní rezervací Hřebečovský les a podél ní stojí zhruba 1 200 stromů, které odborníci označují za nebezpečné. Bukové porosty na nestabilním geologickém podloží se podle Jouklové rozpadají a stromy se nečekaně vyvracejí nebo lámou, přičemž z prudkých svahů pak padají přímo na vozovku.
Následky jsou již reálné. V létě 2024 dopadl strom na projíždějící autobus a zranil řidiče, další stromy padaly na silnici i letos, přičemž poslední případ nastal v srpnu. Policie silnici vzápětí uzavřela.
Pro okolní obce uzavírka představuje vážný problém. Místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil za KDU-ČSL říká, že mu nezáleží na počtu stromů, ale na bezpečnosti. Kdyby došlo k nehodě přímo v tunelu, záchranáři ani hasiči by neměli přímou alternativní trasu, a šlo by tak o lidské životy.
Krajský úřad si proto nechal zpracovat nezávislý dendrologický posudek, který má pomoci objasnit, zda je rozsah plánované těžby skutečně odůvodněný. Vedoucí příslušného odboru Martin Vlasák věří, že rozhodnutí padne přibližně do měsíce. Všechna dosavadní řízení dohromady trvají dva roky.
Zdroj: autorský text / ČTK