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Jihočeský kraj získal dva nové oční lékaře, ambulance otevřou v Budějovicích

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Jihočeský kraj bude mít od příštího roku dvě nové oční ambulance. Obě vzniknou v Českých Budějovicích v ulici Vodňanská, kde aktuálně probíhá rekonstrukce prostor.…
oci-oko-zrak-ocni

oci-oko-zrak-ocni

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:00

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