Obyvatelé v pražské Libuši budou hlasovat o revitalizaci sídliště, bojí se nové zástavby i ztráty nájmů

Obyvatelé v pražské Libuši budou hlasovat o revitalizaci sídliště, bojí se nové zástavby i ztráty nájmůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Písnice byty Praha-Libuš sídliště
Článek byl publikován 30.09.2026 14:30
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