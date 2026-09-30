Plzeň jako první v Česku spustila certifikované hřiště pro fotbal dronů

V tělocvičně Střední průmyslové školy dopravní v Plzni se odehrál první velký zápas v Drone Soccer, sportovní disciplíně, která kombinuje pilotáž dronů s týmovou strategií a prvky klasického fotbalu. Plzeň se stala prvním městem v České republice s certifikovaným vybavením umožňujícím účast na mezinárodních turnajích. Pořízení hřiště a potřebného zázemí vyšlo zhruba na čtvrt milionu korun.
Hra probíhá na nafukovacím hřišti o rozměrech čtyři krát osm metrů s výškou tří metrů, kde soupeří dva týmy s 140gramovými drony uzavřenými v ochranných sférických klecích. Tři hráči z každého týmu plní obrannou roli a skórovat nemohou, zbývající dva útočníci se snaží propilotovat dronem skrz obruč soupeře. Zápas se skládá ze tří tříminutových setů s pětiminutovými přestávkami určenými na opravy strojů. Drony při hře dosahují rychlosti až 60 kilometrů v hodině, na dodržování pravidel dohlížejí tři rozhodčí.
Větší kategorie dronů do jednoho kilogramu, určená pro venkovní hřiště s rozměry deset krát dvacet metrů, posouvá tempo ještě výš, rychlost tam dosahuje až 180 kilometrů v hodině a zápas řídí pět rozhodčích. Josef Navrátil ze Správy informačních technologií města Plzně, který na škole tři roky vyučuje bezpilotní technologie, připomněl, že řada lidí tuto hru přirovnává k famfrpálu z příběhů Harryho Pottera, „což určitě má něco do sebe".
Pro výuku je podle Navrátila klíčová menší třída dronů, protože je snadno přepravitelná. Za tři roky výuky se ukázalo, že studenty nejvíce baví létání v uzavřených prostorách a soutěživost. Inspekce nebo fotografování je tolik nenadchnou. „Tady jde opravdu o adrenalin. Řada z nich jsou fotbalisté a gejmři a toto je fúze obojího," popsal Navrátil. Při prvním setkání se hrou strávili studenti se svými učiteli čtyři hodiny a během přestávek dnešního zápasu spontánně probírali obranné strategie a koordinaci útočných letů.
Ředitel SIT Luděk Šantora zdůraznil, že vedle samotného pilotování je zásadní schopnost domluvit se v týmu. Drony do sebe narážejí, mění směr a rotují kolem vlastní osy, hráč musí zvládat nejen ovládání, ale i průběžnou komunikaci se spoluhráči.
Městský radní Daniel Kůs z Pirátů projekt označil za způsob, jak žáky přitáhnout k technice a novým technologiím. SIT plánuje rozšířit výuku Drone Soccer na další plzeňské školy, konkrétně na elektrotechnickou průmyslovku a učiliště. V říjnu hodlá disciplínu představit na konferenci o bezpilotních systémech a podle Šantory by se mohla rozšířit do škol po celé zemi s navazujícími turnaji.
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