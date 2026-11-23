Neděle 22. listopadu, krátce po osmé večer, epet Arena na Letné. Hráči Sparty míří k severní tribuně a slyší pískot. Z kotle zní „Priske ven“ a „Sundejte dresy“. Fanoušci sedí na zábradlí, jako by se chystali za hráči skočit. Nakonec zůstávají v sektoru. Napětí se ale podle všeho nerozplynulo ani po odchodu ze stadionu. Fanoušci měli trenéra Briana Priskeho zastavit cestou z Letné a natočit ho, přestože o to kouč nestál. Kdo video pořídil, kde přesně vzniklo a co v rozhovoru zaznělo, zatím otevřené zdroje nepotvrzují. Jisté je, že nejde o výbuch po jedné porážce. Sparta přichází o důvěru vlastních lidí a dánský trenér o čas, který si vyžádal.
Protest, který začal dřív než zápas
Protest byl naplánovaný předem. Fanouškovská skupina Sparta Forever už tři dny před utkáním oznámila, že kotel začne fandit až od 12. minuty. Číslo dvanáct symbolizuje fanoušky jako dvanáctého hráče. Důvody vyjmenovala přímo: sportovní kondice týmu, dlouhodobá výkonnost a směřování klubu. Šlo přitom o výroční zápas, tedy o večer, který měl být oslavou.
Na hřišti to chvíli vypadalo, že se protest promění v usmíření. Ve 29. minutě poslal Spartu do vedení Jonatan Braut Brunes. Pak se zápas zlomil. V nastavení prvního poločasu vyrovnal Lukáš Mašek, v 59. minutě přidal z penalty svůj druhý gól a v 73. minutě uzavřel skóre Milan Lexa. Podle oficiálního webu FC Slovan Liberec to sledovalo 16 073 diváků.
Čísla prozrazují hodně. Sparta měla míč ze 61 procent, Liberec přesto vystřelil na branku šestkrát, domácí jen čtyřikrát. Držení bez nebezpečí. Přesně tohle fanoušci vyčítají už měsíce.
Kouč přiznal vinu, kabina odmítla ponížení
Priske po utkání nic nezastíral. Pro Oneplay Sport označil výkon za nepřijatelný a velmi špatný. Mluvil o špatné struktuře rozehrávky, nepřesnostech a chybných rozhodnutích. Hráči podle něj nebyli organizovaní a odpovědnost vzal na sebe. Taková slova po porážce zaznívají často. Problém je, že fanoušci je slyšeli už příliš mnohokrát.
Z kabiny přišla odpověď na výzvu k sundání dresů. Kapitánskou pásku měl proti Liberci Patrik Vydra, protože Adam Karabec je zraněný. Podle oficiálního webu Sparty Vydra uznal, že fanoušci mají právo být naštvaní, tým se ale rozhodl dresy nesundat. Podle nás jde o pochopitelnu hranici. Hráči přiznávají špatný výkon, ale nechtějí přijmout symbolické gesto, které by z dresu udělalo trest.
Scénu přitom Letná nezažila poprvé. V květnu 2025, po prohraném finále MOL Cupu se Sigmou v Olomouci, vyzývali fanoušci hráče k sundání dresů opakovaně. A „Priske ven“ zaznělo už v této sezoně, po remíze 1:1 v Plzni před reprezentační pauzou. Liberec tedy vztah nerozbil. Jen ukázal, jak daleko už jeho rozklad zašel.
Čtvrté místo a třináct bodů za Slavií
Nejde o nervózní start sezony. Sparta odehrála 15. kolo Chance Ligy a po něm je čtvrtá s 24 body. Bilance sedm výher, tři remízy a pět porážek znamená osmou ligovou ztrátu. Na vedoucí Slavii ztrácí 13 bodů, a to je v polovině podzimu propast, kterou titulové ambice jen těžko přežijí.
Forma posledních týdnů je ještě horší než tabulka. Podle Football Clubu vyhrála Sparta jediný z posledních devíti soutěžních zápasů. Sled před Libercem vypadá takto:
- remíza 0:0 na Bohemians,
- domácí porážka 1:3 s Bournemouthem v Evropské lize,
- domácí porážka 0:2 s Baníkem v MOL Cupu,
- remíza 1:1 v Plzni,
- domácí porážka 1:3 s Libercem.
Tři domácí prohry v různých soutěžích. Letná, která má být pevností, se stala místem, kam soupeři jezdí sbírat body.
Přestavba, která přestala být omluvou
Priskeho hlavní argument zní srozumitelně: tým prošel v létě velkou obměnou a potřebuje čas. Rozsah změn je skutečně mimořádný. Filip Panák byl přesunut do B-týmu, Asger Sørensen odešel do FC Kodaň, Kaan Kairinen do AEK Atény, Lukáš Haraslín do saúdského Al Fatehu, Veljko Birmančević do Ferencvárose a Jan Kuchta zamířil na hostování do Legie Varšava. Server iDNES spočítal, že jen s částí odešlých ofenzivních hráčů přišla Sparta o 46 ze 100 ligových gólů a 19 asistencí z předchozí sezony.
Na jejich místa přišli Brunes, Josimar Alcócer, Matěj Jurásek, obránci Tobias Guddal a Loïc Mbe Soh, krajní bek Ki-Jana Hoever a do středu pole Roman Macek se Sivertem Mannsverkem. Kvalitu jednotlivců nikdo nezpochybňuje. Celek ale zatím nefunguje. Ztráty míče, nesourodá rozehrávka a špatná rozhodnutí v klíčových chvílích. To jsou slova, která používá sám trenér.
Změnila se i kabina. Po Haraslínově odchodu jmenoval klub 28. srpna kapitánem Karabce a jeho zástupcem Vydru. Priske tehdy přiznal, že kapitánskou skupinu bylo potřeba poskládat znovu. Sparta tedy kapitána má. Chybí jí ale ustálená osa lídrů, kteří by tým v krizi podrželi, a když je Karabec zraněný, je ta mezera ještě víc vidět.
Tady je jádro zlomu. Fanoušci na Letné nejspíš chápou, že nový tým se nesehraje za tři měsíce. Nepřijímají ale, že v listopadu prohrává doma s Libercem výkonem, který podle nich není hodný Sparty. Argument časem funguje, dokud je vidět pokrok. Jakmile pokrok zmizí, mění se v alibi.
Pondělí v představenstvu, čtvrtek s Alkmaarem
Klub reagoval ještě v neděli večer. Podle iSportu svolalo vedení na pondělí 23. listopadu mimořádné zasedání představenstva kvůli neuspokojivým výsledkům A-týmu. Česká televize uvedla, že Priskeho pozice je po osmé ligové ztrátě vážně ohrožená. Výsledek jednání zatím není znám.
Kontrast s nedávnou minulostí je výrazný. Sportovní ředitel Tomáš Rosický ještě před zápasem v Plzni prohlásil: „Trenéra momentálně měnit nebudeme.“ Slovo „momentálně“ teď dostává jinou váhu. Dá se čekat, že pondělní schůzka bude řešit nejen samotného trenéra, ale i míru odpovědnosti sportovního vedení, které letní přestavbu navrhlo.
Kalendář nedává čas na dlouhé úvahy. Tým hraje už ve čtvrtek 26. listopadu od 21:00 doma s AZ Alkmaar v Evropské lize a v neděli 29. listopadu od 18:00 v lize ve Zlíně. Zda bude na lavičce sedět Priske, rozhodne pondělní jednání. Redakce SportyŽivě.cz zaslala na Letnou dotaz o dalších krocích, ale odpověď zatím nemáme.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl