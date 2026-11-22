Nebezpečný komín. Přerov ho musel oplotit, mohou odpadávat zvětralé části
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Nebezpečný komín. Přerov ho musel oplotit, mohou odpadávat zvětralé částiZdroj: Město Přerov
Článek byl publikován 22.11.2026 15:59
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