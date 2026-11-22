Na přejezdu v Prostějově vlak smetl auto. Jeden člověk nepřežil
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Na přejezdu v Prostějově vlak smetl auto. Jeden člověk nepřežilZdroj: poskytl Lukáš Slouka
Článek byl publikován 22.11.2026 14:16
Pravěké hradisko ze starší doby bronzové objevili v Charvátech na Olomoucku archeologové. Chránily ho tři...
Průvodce Michelin opět hodnotil českou gastronomii. Tři ocenění putují do Olomouce. Michelinskou hvězdu...
Dramatické okamžiky řešili v noci v uplynulém týdnu prostějovští strážníci. Opilá dvacetiletá dívka se po...
Šest let starý případ záplav v Brodku u Přerova bude muset přerovský soud projednat od začátku. Kauzu mu...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- Těžba zlata by mohla na Jesenicko přinést stovky milionů. Zlaté Hory ji odmítají
- V Charvátech bylo opevněné sídliště ze starší doby bronzové, odhalily vykopávky
- Michelin rozdával hvězdy, jednu opět získal Forejt. Olomouc má tři ocenění
- Opilá dívka z Prostějova se pokoušela o sebevraždu. Pohádala se s matkou