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Klid, nebo hromy? Pod D1 u Přerova tlumí rány z mostu speciální akustické panely

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Konec ran od projíždějících aut. Obyvatele přerovské části Dluhonice takřka rok sužoval nepříjemný impulzní hluk od mostního závěru nové dálniční estakády. Firma dokončila instalaci speciálních tlumicích krytů, které mají přinést zmírnění obtěžujícího jevu. Názory na efekt opatření se ale různí.
Klid, nebo hromy? Pod D1 u Přerova tlumí rány z mostu speciální akustické panely

Klid, nebo hromy? Pod D1 u Přerova tlumí rány z mostu speciální akustické panely

Zdroj: Michal Šverdík, Ředitelství silnic a dálnic
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 11:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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