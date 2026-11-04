Klid, nebo hromy? Pod D1 u Přerova tlumí rány z mostu speciální akustické panely

Od prosince 2025 trápil část obyvatel Dluhonic hlasitý zvuk od nového úseku dálnice D1 Říkovice – Přerov. Zkompletování páteřní autostrády České republiky přineslo úlevu nejen Přerovu, Olomouci či Prostějovu a desetitisícům řidičů tranzitní dopravy, ale také obtěžující projev jednoho z mostních závěrů pro občany v přímém sousedství estakády.
Provedené odborné měření hluku, které zajistilo Ředitelství silnic a dálnic, přitom porušení norem neukázalo. Zkušenosti občanů se ale s výsledky analýz značně rozcházely. Zástupci města po dohodě s místními uznali, že hluk je skutečně znatelný. Vedení radnice schválilo dotaci na pořízení dodatečných protihlukových opatření, která byla na míru připravená právě pro Dluhonice a vyšla na více než 5 milionů korun. V závěru října se rozběhla instalace.
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„Montáž speciálního odhlučnění je u konce. Věříme, že kombinace ocelových plechů a pryžových desek zklidní projevy dopravy z dálnice D1 kolem Přerova. Dodatečné zařízení bylo osazeno nad rámec funkčních prvků, které zahrnují tichý mostní závěr včetně asfaltu a vysoké a zahnuté protihlukové zdi,“ uvedl mluvčí olomouckého pracoviště ŘSD Miroslav Mazal.
Speciální sendvičové panely coby doplněk pod obří dálniční stavbou už začaly plnit svůj účel, odhad útlumu se předpokládal na úrovni 18 až 20 decibelů. Podobný systém se použil už i například ve Frýdku-Místku.
„Je to znát. Byl jsem se tam podívat, protože jsem měl hlučnost naposlouchanou. Hluková hladina impulzního zvuku je výrazně nižší, než byla předtím. Situace se zlepšila. Ptal jsem se i obyvatel, kteří tam bydlí blízko ve dvou rodinných domcích a říkali, že ano, že zátěž z impulzního hluku se o dost snížila. Jsme spokojení, že se podařilo prosadit řešení,“ ocenil předseda osadního výboru Dluhonic Oldřich Boráň.
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Část místních má k aktuálnímu stavu i nadále výhrady. „Při otevření dálnice se mluvilo o tom, že hluk z mostu připomíná rány z děla a že se tady nedá žít. Dnes bych to přirovnal k tomu, že je to neustále a trvale se přibližující bouřka a hromy. Nemohu tvrdit, že by to opatření nemělo nějaký účinek, jakýsi účinek to má, ale problém to nevyřešilo, pouze trochu zmírnilo,“ míní jeden z obyvatel Dluhonic Pavel Ježík.
„Nízkofrekvenční souvislý táhlý dálniční hluk je při nepříznivém počasí pochopitelně slyšet, je to někdy nepříjemné. Ale u impulzních zvuků, které byly největší zátěží pro obyvatele bydlící blízko, se situace o hodně zlepšila,“ podotkl Boráň.
„Hluk je standardní vliv mostních závěrů, málokdo s tím však počítá do budoucna. Je to velice podceňovaná věc a není to první ani poslední most, kde se to stalo. Na základě zkušeností z Frýdku-Místku a tady z estakády v Dluhonicích se ovšem u novostaveb už začínají dělat protihluková opatření i zespoda,“ řekl David Knoll, specialista z firmy, která zajistila instalaci protihlukového opatření v Dluhonicích.