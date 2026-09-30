Středeční díl Ulice: Soniny úplatky, konec ve škole, usmíření a nečekaná pomoc

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Jaká bude středeční Ulice? Dojde k velkému zemětřesení na gymnáziu, a to výrazně zasáhne nejen Otu Puklického a studenty. Soňa se rozhodne uplácet voliče a Tonda Hložánek nutí syna k nečisté hře. Dojde také k usmíření a nečekané pomoci. Soniny úplatky
Jirka stojí před hospodou a vede kontaktní kampaň s možnými voliči. Rozhodně ale nechce nabízet žádné úplatky v podobě jídla a dárečků. Soňa takový názor nesdílí a má s sebou dostatečné množství koláčků, které se rozhodne přes ulici nabízet. Když pak jde kolem Tonda Hložánek, synovi vyčítá, že on se tomu brání. Podle něj mohlo být navíc vše dávno vyřešené, kdyby v pátek neustoupil jejímu kolapsu. A nerozumí ani tomu, že dosud Jirka nezjistil, jakou psychickou poruchu Soňa má, aby to mohl proti ní použít. Jirka slíbí, že se zkusí Áji zeptat.
Naštvaná Milena a velké usmíření
Gábina si ráno promluví se Šimonem. Ten totiž jejich včerejší hádku slyšel a zajímá se, o co šlo. Musí tedy s pravdou ven a svěří se mu o svém profesním úspěchu. Šíma má za to, že by do toho měla jít – je už velký a zvládne to. Pro ni je to přeci jen velká příležitost. Jenže když pak dorazí Milena a novinky se dozví, dceři rovnou vyčiní. Nechává doma syna na další měsíce samotného. A i když on tvrdí, že to zvládne, je podle ní jasné, že to dělá jen kvůli ní.
Gábině se to rozleží a jakmile Jirka přijde domů, svěří se mu s tím, že práci odmítne. Jirka ale není z jejího rozhodnutí nadšený – má za to, že jim to pak bude vyčítat a bude doma dusná atmosféra. Nakonec je to on, kdo ji ještě přemlouvá, aby to zvážila.
Jirkova aktuální situace má velký vliv na Pavla. Ten se svěří Lindě, že si naplno uvědomil díky tomu, co jeho kamarád právě prožívá, že je jen dobře, že vztah na dálku nezkusil. Podle něj by to nezvládl a svoje limity zhodnotil dobře.
Nečekaná pomoc
Sotva vejde do dílny, je Rosťa překvapený, co tam Pavel dělá. Na očích má velké brýle a rovnou Rosťovi hlásí, že mu s nimi pomůže překonat strach z letadla. Ten se tomu nejprve směje, ale poté si je vyzkouší a je velmi překvapený, jak realistické to vlastně je. Když jeho „let“ skončí, je nadšený – s Lindou poletí. Ale brýle si ještě půjčí a párkrát si to zkusí.
Konec a hodinu
Eddie se staví za Otou, aby probrali chod školy. Do toho přijde Kalina a chce vědět, jaký kázeňský trest vymysleli pro Ivana. Když se dozví, že se jedná o práci se školníkem, je vytočený. Ale ne tak moc, jako když se Eddie prořekne, že studenti písemnou práci nenapsali dobře pro jeho pedagogické schopnosti, ale díky Magdě, která je doučuje. Ota pak Eddieho zpraží – to neměl říkat.
Kalina si pak postěžuje v kabinetě Marii Křížové a ta má pro něj další jobovku. Od své známé z jiné školy se dozvěděla, že ji Ota lákal učit matematiku u nich na škole. To už je na Kalinu moc a vřítí se do ředitelny s tím, že okamžitě končí, a to na hodinu. Poté skutečně odchází, i když měl právě jít na hodinu matematiky. Magdě večer přijde od Oty zpráva a má ihned obavy, čemu bude muset kvůli tomu čelit.
Seriál
Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).