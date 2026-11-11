Stovky litrů vody za sekundu navíc: Přehrada Josefův Důl znásobí své síly

V Jizerských horách odstartoval projekt posílení klíčové nádrže. Podzemní vedení přivede do Josefova Dolu v období vyšších průtoků až 500 litrů vody za sekundu z Jeleního potoka. Vybraný zhotovitel už převzal staveniště, současně bylo potvrzeno financování stavby za téměř 95 milionů korun.
Podzemní potrubí posílí zásoby pitné vody i ekologickou rovnováhu
Klíčovým prvkem celé stavby je výstavba podzemního vedení o délce 2 131 metrů, které povede převážně podél stávající lesní cesty. Na svém konci v objektu převodu na levém břehu Hlubokého potoka umožní přesměrovat část vody do jednoho z hlavních přítoků vodárenské nádrže. Odtud pak surová voda putuje přímo do úpravny v Bedřichově, která pitnou vodou zásobuje Liberecko i Jablonecko.
Převádění vody bude probíhat výhradně za příznivých hydrologických podmínek, zejména během zimy a jarního tání. Projekt přitom důsledně dbá na ochranu přírody. V Jelením potoce zůstane vždy zachován stanovený biologický nepodkročitelný průtok ve výši 35 litrů za sekundu. Celé opatření přímo navazuje na dlouhodobou snahu Povodí Labe posilovat vodárenské zdroje v Jizerských horách a zvyšovat jejich odolnost vůči klimatickým změnám a obdobím sucha.
„Předáním staveniště a potvrzením financování díky dotačnímu titulu Ministerstva zemědělství se posouváme od přípravy k samotné realizaci projektu, který má dlouhodobý význam pro zabezpečení dodávek pitné vody na Liberecku a Jablonecku. Letošní velmi suchý rok potvrzuje potřebu podobných opatření, která přicházejí právě včas. Velmi důležitá je přitom spolupráce s Lesy České republiky, bez níž by příprava a realizace stavby nebyla možná,“ uvádí Marián Šebesta, generální ředitel státního podniku Povodí Labe.
Nová elektrárna vyrobí čistou energii
Součástí projektu je také výstavba malé vodní elektrárny, která efektivně využije energetický potenciál vody přitékající z vyšších poloh. Zařízení bude vybaveno horizontální Peltonovou turbínou, jež je ideální pro vodní toky s vysokým spádem, a do distribuční sítě dokáže dodávat elektrický výkon až 35 kW.
„Příprava celého projektu vyžadovala úzkou koordinaci se státním podnikem Lesy České republiky, který zajistil kácení stromů v nezbytném rozsahu. Pro potřeby stavby si Povodí Labe pronajalo pozemky o výměře přibližně 19 840 m² a po dokončení prací i přesném zaměření proběhne jejich majetkoprávní vypořádání,“ vysvětluje tiskový mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
„Spolupráce s Lesy České republiky je pro nás zásadní nejen v přípravné fázi, ale také při samotné realizaci. Stavba vede lesním prostředím, a proto je důležité koordinovat jednotlivé činnosti tak, aby byly splněny technické požadavky projektu a současně byly co nejvíce respektovány místní přírodní podmínky,“ doplňuje generální ředitel Šebesta.
Financování a dodavatel stavby
Zhotovitelem celého díla se na základě veřejné zakázky stala Společnost Jelení potok. Smluvní cena za realizaci samotného převodu vody činí téměř 94,5 milionu korun. Významnou část nákladů pokryje dotace z programu Ministerstva zemědělství zaměřeného na zmírnění dopadů sucha, která ve výši takřka 70,5 milionu korun představuje 90 % uznatelných nákladů. Zbývajících 7,8 milionu korun doplatí Povodí Labe ze svých zdrojů. Státní podnik z vlastního rozpočtu kompletně uhradí i výstavbu malé vodní elektrárny v hodnotě 16,2 milionu korun.
„Přehrada Josefův Důl, vybudovaná v letech 1976 až 1982, je nejmladší přehradní nádrží v Jizerských horách. Jejím hlavním účelem je akumulace vody pro vodárenské využití, ochrana území pod hrází před povodněmi, udržování minimálního průtoku i energetické využití. Vodárenská část s úpravnou Bedřichov funguje od roku 1987. Nádrž se rozkládá na zatopené ploše přibližně 130 hektarů a disponuje zásobním objemem kolem 19 milionů metrů krychlových,“ dodává k historii a parametrům vodního díla mluvčí Povodí Labe.