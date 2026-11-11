Motorola nabízí vlastní aplikaci na levný internet v zahraničí. Pokrývá přes 160 zemí a eSIM si vytvoří sama

Představte si, že vystoupíte z letadla v Tokiu, Torontu nebo Buenos Aires a místo hledání stánku s turistickými SIM kartami jednoduše otevřete aplikaci v telefonu, koupíte si datový balíček a za pár minut jste online. Přesně to slibuje Motorola se službou Global Connect. Nejde o další samostatnou eSIM aplikaci typu Airalo nebo Holafly, ale o službu přímo od výrobce telefonu, integrovanou do jeho ekosystému. Po zakoupení balíčku aplikace digitálně nainstaluje cestovní eSIM přímo do telefonu. Nepotřebujete plastovou SIM kartu, nemusíte hledat žádný stánek ani nic fyzicky vyměňovat. Když se říká, že si aplikace „sama vytvoří eSIM“, znamená to, že uživatel nemusí skenovat QR kód ani ručně zadávat aktivační údaje. Stačí vybrat datový tarif, zaplatit a o zbytek se postará telefon. Jednou vytvořenou cestovní eSIM pak můžete používat i při dalších cestách do zahraničí a pouze si dokupovat nové datové balíčky.
Co přesně Global Connect nabízí a za kolik
Motorola v oficiálních materiálech uvádí předplacené datové balíčky pro více než 160 zemí světa. Konkrétní ceník zveřejněný regionální pobočkou vypadá následovně:
Objem dat Cena (USD) Přibližně v Kč 1 GB 2,99 65 3 GB 4,99 109 5 GB 5,99 130 10 GB 9,99 217 20 GB 13,99 304
Přepočet vychází z kurzu ČNB přibližně 21,76 Kč za dolar. Ceny jsou stanovené předem, takže neplatíte za každý přenesený megabajt a nemusíte se obávat nečekaně vysokého účtu. Technické zajištění telekomunikačních služeb i platební brány má na starosti společnost
Gigs, která poskytuje platební rozhraní, podporu místních měn a automatický výpočet daní. Motorola službu nabízí pod vlastní značkou a integruje ji přímo do svých telefonů.
Kompletní seznam všech více než 160 podporovaných destinací Motorola veřejně nezveřejňuje. Dostupné země si lze prohlédnout přímo v aplikaci. Z oficiálních materiálů lze potvrdit například Japonsko, Kanadu, Španělsko a Argentinu.
Jak si stojí proti českým operátorům a konkurenci
Právě při srovnání s konkurencí začíná být Global Connect zajímavá. Představme si typickou situaci: jedete na týdenní dovolenou mimo Evropskou unii a potřebujete přibližně 5 GB mobilních dat.
S Global Connect zaplatíte zhruba 130 korun. U O2 stojí
Data Pas s 5 GB dat na 14 dní 399 korun, tedy přibližně trojnásobek. Vodafone si mimo EU bez aktivovaného balíčku v některých zónách účtuje 7,70 Kč za megabajt, v nejdražších zónách dokonce více než 300 Kč za megabajt. T-Mobile zase v zónách 2 a 3 používá vysoké základní roamingové sazby, takže se účet bez vhodného balíčku může snadno vyšplhat do tisíců korun.
Ve srovnání s klasickým roamingem českých operátorů je tedy Global Connect cenově velmi atraktivní. Tím ale srovnání nekončí.
Nezávislé eSIM služby, jako je Airalo, pokrývají více než 200 destinací a fungují na jakémkoli telefonu podporujícím eSIM, nejen na zařízeních Motoroly. Holafly zase nabízí tarify s neomezenými daty, jejichž cena se odvíjí od délky používání. Pro datově náročné cestování tak mohou být výhodnější. Alternativou jsou také místní turistické SIM a eSIM. Například thajský operátor AIS prodává přímo na letištích turistické tarify včetně variant s neomezenými daty. Při delším pobytu a vysoké spotřebě může být místní nabídka výhodnější než Global Connect.
Podle nás má Global Connect největší smysl při kratších cestách a střední spotřebě dat. Hodí se zejména pro ty, kteří nechtějí po příletu hledat místního operátora, ale zároveň nechtějí platit vysoké roamingové poplatky českým operátorům.
Které telefony to podporují a jak je to s Českem
Global Connect není univerzální aplikace pro Android. Funguje pouze na kompatibilních smartphonech Motorola, které podporují eSIM. V oficiálním seznamu jsou mimo jiné modelové řady razr 70/60/50, edge 70/60/50, edge 2024 a vybrané telefony moto g. Motorola doporučuje ověřit kompatibilitu přímo v telefonu: Nastavení → Mobilní síť → Přidat eSIM. Pokud tuto možnost v nabídce najdete, zařízení by mělo podporovat eSIM. Samotná přítomnost této položky však ještě nemusí zaručovat dostupnost služby Global Connect.
Služba byla spuštěna v červenci 2026 v Latinské Americe, konkrétně v Brazílii, Mexiku, Argentině, Peru a Chile. Motorola následně avizovala také rozšíření do Evropy, konkrétní termíny pro jednotlivé země ale nezveřejnila. Podle českých a slovenských technologických serverů Dotekomanie a TouchIT se Global Connect dostala také do Česka a na Slovensko, a to na podzim 2026. Oficiální globální tisková zpráva Motoroly však konkrétní datum českého spuštění neuvádí a dostupnost českého rozhraní aplikace se z veřejných zdrojů nepodařilo potvrdit.
Aplikace je dostupná na
Google Play, kde má přes milion stažení. Jako její vývojář je uvedena společnost Gigs Wireless. V sekci věnované bezpečnosti dat se deklaruje, že aplikace data nesdílí s třetími stranami a při přenosu je šifruje. Na co si dát pozor
Je tu několik věcí, které nemusí být z marketingových materiálů na první pohled zřejmé. Global Connect je čistě datová služba. Zajišťuje tedy mobilní internet, nikoli klasické telefonní hovory a SMS. Své domácí telefonní číslo si samozřejmě můžete ponechat, protože cestovní eSIM funguje vedle hlavní SIM, ale samotná služba Global Connect vám běžné hovory ani SMS neposkytne.
Nevyužitá data po návratu domů mohou propadnout. Podmínky služby výslovně uvádějí, že cestovní datové balíčky nejsou určeny k používání v domovské zemi. Při ukončení služby navíc nevzniká nárok na vrácení peněz. Doba platnosti dat se řídí podmínkami konkrétního balíčku.
Ceny jsou uváděny v amerických dolarech, takže konečná částka v korunách závisí na směnném kurzu vaší banky a případných poplatcích za zahraniční transakci. Samotná Global Connect skryté příplatky neúčtuje, vaše banka si však může za platbu v cizí měně naúčtovat vlastní poplatek.
Pozornost věnujte také aktivaci. Motorola popisuje postup ve čtyřech krocích: otevřít aplikaci, vybrat datový balíček, aktivovat eSIM a následně sledovat spotřebu. Společnost Gigs slibuje, že celý proces registrace zabere méně než tři minuty. Skutečná rychlost aktivace v různých podmínkách ale zatím nebyla nezávisle ověřena.
Motorola prostřednictvím Global Connect zkouší něco většího než jen další aplikaci pro cestovatele. Testuje, zda se mobilní připojení v zahraničí může stát stejně samozřejmou součástí telefonu jako fotoaparát nebo cloudová záloha a zda z něj lze vytvořit pravidelný zdroj příjmů. Pro majitele kompatibilních telefonů Motorola může jít o velmi pohodlný způsob, jak se připojit k internetu na cestách. Uživatelé ostatních značek si na podobnou integraci zatím musí nechat zajít chuť.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman