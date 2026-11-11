Motorola nabízí vlastní aplikaci na levný internet v zahraničí. Pokrývá přes 160 zemí a eSIM si vytvoří sama

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Motorola spustila cestovní datovou službu Global Connect s balíčky od zhruba 65 korun za gigabajt. Funguje zatím jen na vybraných modelech značky.
Motorola ThinkPhone 25

Motorola ThinkPhone 25

Zdroj: Motorola
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:44

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