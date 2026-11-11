Změna v čele Libereckého kraje. Martina Půtu má nahradit Jan Sviták

Poslední prosincový den skončí po čtrnácti letech v čele Libereckého kraje hejtman Martin Půta. Svůj odchod avizoval v průběhu své senátní kampaně. Klub Starostů pro Liberecký kraj (SLK) v úterý 10. listopadu v tajné interní volbě zvolil ze tří nominovaných většinou hlasů jako kandidáta do pozice hejtmana Jana Svitáka, náměstka hejtmana pro dopravu v letech 2019–2025 a nynějšího poslance Parlamentu České republiky. Nového hejtmana bude Zastupitelstvo volit na svém řádném jednání dne 15. prosince 2026.
„V první řadě bych rád poděkoval za 14 let neúnavné práce Martinovi Půtovi. Jeho nasazení a ochota věnovat Libereckému kraji veškerý svůj čas sehrály klíčovou roli v celé řadě projektů. Jeho práce se výrazně propisovala také na úroveň celostátní, kde se za kraj na severu dokázal vždycky poprat. Rád bych poděkoval také všem kolegyním a kolegům ze zastupitelského klubu SLK, vážím si jejich důvěry a těším se na práci, která je před námi. S výkonem pozice hejtmana Libereckého kraje souvisí i můj budoucí odchod z Poslanecké sněmovny, neboť dlouhodobě zastávám postoj, že kumulovat funkce, zvlášť v pozici hejtmana, není možné,“ řekl Jan Sviták.
„Už před volbami jsem opakoval, že dělat dobře hejtmana a senátora není možné. Proto, jak jsem slíbil, k 31. prosinci 2026 na funkci hejtmana rezignuji. V souladu s předběžnými dohodami by nového hejtmana mělo volit krajské zastupitelstvo na svém jednání 15. prosince. Jsem rád, že včera klub po svém jednání došel k nominaci,“ uvedl končící hejtman Martin Půta.
„V závěru tohoto týdne nás čeká ještě koaliční jednání s partnerem SPOLU, kde budeme diskutovat všechny nové skutečnosti plynoucí z rozhodnutí klubu SLK a potřebné organizační kroky. V Radě Libereckého kraje dojde k výměně na pozici hejtmana, ostatní radní ve svých funkcích zůstávají. Stabilita v Radě kraje je oporou i novému hejtmanovi. Honzovi Svitákovi gratuluji a těším se na spolupráci na půdě krajského zastupitelstva,“ informovala předsedkyně zastupitelského klubu SLK Markéta Červinková.
V sobotu 17. října vyhrál na Českolipsku Martin Půta senátní volby a zastupitelský klub SLK stál po komunálních a senátních volbách před volbou nového hejtmana či hejtmanky ze svých řad. Půta avizoval, že v případě zvolení senátorem skončí v pozici hejtmana k 31. 12. 2026. Nominanta na nového hejtmana vybral na svém úterním jednání.