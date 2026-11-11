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Změna v čele Libereckého kraje. Martina Půtu má nahradit Jan Sviták

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Po čtrnácti letech končí v čele Libereckého kraje hejtman Martin Půta, který míří do Senátu. Klub SLK vybral jako jeho nástupce poslance a bývalého náměstka Jana Svitáka. Ten kvůli nové roli odejde z Poslanecké sněmovny. Volba proběhne 15. prosince.
Změna v čele Libereckého kraje. Martina Půtu má nahradit Jan Sviták

Změna v čele Libereckého kraje. Martina Půtu má nahradit Jan Sviták

Zdroj: SLK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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