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Agresor v Jihlavě napadl svoji přítelkyni i neznámého mladíka v autobusu

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Hned dvakrát se v září a říjnu dopustil protiprávního jednání jednačtyřicetiletý muž. Své přítelkyni způsobil útokem pracovní neschopnost a vzal jí peněženku, jiný mladík musel po úderu do tváře na ošetření do nemocnice.
Agresor v Jihlavě napadl svoji přítelkyni i neznámého mladíka v autobusu

Agresor v Jihlavě napadl svoji přítelkyni i neznámého mladíka v autobusu

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 12:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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