Agresor v Jihlavě napadl svoji přítelkyni i neznámého mladíka v autobusu

Agresor v Jihlavě napadl svoji přítelkyni i neznámého mladíka v autobusuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Agresor v Jihlavě napadl svoji přítelkyni i neznámého mladíka v autobusuZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 11.11.2026 12:49
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →