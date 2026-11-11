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Uzavírka desetiletí se blíží: U Znojemského mostu začaly přípravné práce

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V Jihlavě příští rok na jaře začne demolice Znojemského mostu, který následně dělníci postaví celý nový. S přípravou na uzavření jedné z nejvíce vytížených silnic v kraji je třeba začít v předstihu.
Uzavírka desetiletí se blíží: U Znojemského mostu začaly přípravné práce

Uzavírka desetiletí se blíží: U Znojemského mostu začaly přípravné práce

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 05:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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