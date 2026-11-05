Aby Frýdlantsko nezůstalo bez vody. První ze čtyř projektů odstartoval v Dětřichově

Ve čtvrtek 5. listopadu byla na Frýdlantsku oficiálně zahájena výstavba vodovodního přivaděče spojujícího Frýdlant a Dětřichov. Akce, kterou slavnostním poklepáním na litinovou trubku zahájila Frýdlantská vodárenská společnost (FVS), představuje první z řady strategických opatření za celkem 781,3 milionu korun bez DPH. Cílem rozsáhlého investičního celku je preventivně ochránit příhraniční Frýdlantsko před ztrátou vodních zdrojů v důsledku těžby v blízkém polském hnědouhelném dole Turów.
Výstavba přivaděče, označovaná jako opatření Turów III, vyjde po výběrovém řízení na 102,8 milionu korun bez DPH. Realizaci zhotoví společnosti VHST a VHS stavby, které staveniště převzaly na konci října.
Práce potrvají dva roky a začnou na konci opatření - v Dětřichově
Ačkoliv slavnostní zahájení proběhlo u vodojemu v Dětřichově kvůli přímému výhledu na těžební prostor dolu Turów, fakticky stavba půjde od nové úpravny vody ve Frýdlantu a dětřichovský vodojem bude jejím konečným článkem.
„Opatření začne ve Frýdlantu a skončí tady v Dětřichově, kdy nové vodovodní potrubí přivede vodu z nové úpravny vody Frýdlant do vodojemu Dětřichov. Stavba potrvá dva roky a začínáme stavět od konce. První rok se bude hlavně stavět část z Dětřichova na kraj Frýdlantu a někdy v průběhu příštího roku se začneme pohybovat i ve Frýdlantu. Těch ulic zasažených stavbou bude více, včetně ulice Míru a centra města, ale uzávěrky budeme zveřejňovat postupně, včas předtím, než začnou obyvatele a návštěvníky města omezovat,“ přiblížil průběh prací Petr Olyšar, ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti (FVS).
Pro obyvatele Dětřichova znamená nový přivaděč zásadní garanci do budoucna. V obci již v současnosti pozorují úbytek podzemních vod.
„Přivaděč Frýdlant–Dětřichov bude pro nás do budoucna takovou pojistkou pro naše občany, že budeme mít vodu a nemusíme se bát toho, že by nám začala docházet. K nějaké ztrátě vody už tady dochází za posledních dejme tomu deset let. Lidé to pozorují ve studnách. Ono to asi nebude jen těžbou v dole Turów, spíše kombinací těžby s klimatem. Až bude přivaděč vody z Frýdlantu do Dětřichova hotov, uleví se nám. Budeme mít jistotu, že jednou nezůstaneme bez vody, že budeme mít co pít,“ uvedla starostka Dětřichova Martina Kohoutová (Nezávislí kandidáti za Dětřichov). Čtyři fáze a investice za téměř 800 milionů
Přivaděč do Dětřichova je pouze prvním krokem v komplexním plánu. FVS s obcemi a Libereckým krajem připravuje celý projekt již od roku 2015, přičemž samotné projektové práce odstartovaly v roce 2019. Celý soubor opatření (Turów I až IV) si vyžádá téměř 781 milionů korun a jeho dokončení se plánuje do roku 2029, přičemž v roce 2030 by měl navázat zkušební provoz.
„Těch opatření bude několik. To nejhlavnější je opatření Turów I, což je vlastně výstavba, a hlavně zkapacitnění úpravny vody ve Frýdlantu, která by měla vyrobit tolik vody, aby byl její dostatek nejenom pro Dětřichov, Kunratice či Heřmanice, ale i pro tu severnější část Frýdlantska okolo Višňové,“ vysvětlil Petr Olyšar s tím, že další práce na dalších projektech budou zahajovány postupně. „Příští rok se má rozjet Frýdlant a přivaděč na Bulovku a zbývající projekty přijdou na řadu zhruba za tři roky. Půjde o drobná opatření, kterých je po Frýdlantsku více. Například dostavbu vodovodu v Heřmanicích, propojení s Dětřichovem, výstavbu vodovodu v Sani, zkapacitnění vodojemu Poustka, navýšení akumulace na Andělce a další,“ dodal ředitel FVS.
Vytvořená propojená vodárenská soustava umožní pružně reagovat na případný pokles vydatnosti lokálních zdrojů v kterémkoliv zasaženém místě.
Složité financování spojilo státy, kraj i obce
Vzhledem k finanční náročnosti celé akce trvala příprava a zajištění potřebného kapitálu několik let. Financování je složeno z více zdrojů.
„Jsem rád, že začíná první ze čtyř staveb, kterými zajistíme nové zdroje vody a rozšíření veřejných vodovodů pro obyvatele Frýdlantska. Liberecký kraj je podpoří 400 miliony korun z Fondu Turów a dalšími 39 miliony z vlastního rozpočtu. Úsilí kraje, obcí a Ministerstva životního prostředí zahájené v roce 2015 po oznámení záměru rozšířit těžbu v polském dole Turów má další konkrétní výsledek,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Vedle Fondu Turów, který vznikl na základě mezivládní dohody České republiky a Polska, se na financování podílí Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo zemědělství. Významný podíl nesou samotné obce z regionu. Akcionářské obce FVS složily na projekty ze svých rozpočtů více než 82 milionů korun a dalších 30 milionů korun zajistí vodárenská společnost prostřednictvím investičního úvěru. Zastupitelé Libereckého kraje navíc schválili doplňující závazek podpory v letech 2027 až 2030.