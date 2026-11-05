Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Aby Frýdlantsko nezůstalo bez vody. První ze čtyř projektů odstartoval v Dětřichově

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na Frýdlantsku startuje klíčová investice do vodohospodářské infrastruktury. Výstavba desetikilometrového přivaděče z Frýdlantu do Dětřichova je prvním ze čtyř projektů za 781 milionů, které mají zabezpečit pitnou vodu pro obyvatele Frýdlantska v reakci na hrozbu úbytku vod způsobenou dolem Turów.
Aby Frýdlantsko nezůstalo bez vody. První ze čtyř projektů odstartoval v Dětřichově

Aby Frýdlantsko nezůstalo bez vody. První ze čtyř projektů odstartoval v Dětřichově

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 14:30

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Motocyklista dostal ve stoupání smyk, narazil do protijedoucího auta
Motocyklista dostal ve stoupání smyk, narazil do protijedoucího auta
Cyklistka se v Bílém Kostele zachytila o kabel a upadla. Policie hledá svědky
Cyklistka se v Bílém Kostele zachytila o kabel a upadla. Policie hledá svědky

Liberečtí policisté vyšetřují nehodu cyklistky, ke které došlo už v červenci na cyklotrase v Bílém Kostele....

Odboráři KRNAP vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nejistotě a směřování parku
Odboráři KRNAP vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nejistotě a směřování parku

Odboráři Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) vstoupili do stávkové pohotovosti kvůli nejistotě mezi...

Čeští dobrovolníci vyrobili 8200 metrů čtverečních maskování pro Ukrajinu
Čeští dobrovolníci vyrobili 8200 metrů čtverečních maskování pro Ukrajinu

Dobrovolníci v Česku vyrobili přes 8200 metrů čtverečních maskovacích sítí pro Ukrajinu. Iniciativa Motanka...

Frýdlant má nové vedení. Starostou je Jiří Stodůlka, místostarostou Martin Roušal
Frýdlant má nové vedení. Starostou je Jiří Stodůlka, místostarostou Martin Roušal

Novým starostou Frýdlantu byl ve středu 4. listopadu na ustavujícím zastupitelstvu zvolen dosavadní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.