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Stavba Eiffelovy věže byla naprostým unikátem. Proč ji ale Francouzi neměli rádi?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Eiffelova věž je nejznámější dominantou Paříže, byť vznikla relativně nedávno, teprve v 19. století. Její stavba a historie je stejně zajímavá a bohatá jako město, v němž se nachází.
Stavba Eiffelovy věže byla naprostým unikátem. Proč ji ale Francouzi neměli rádi?Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 06.10.2026 05:00
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