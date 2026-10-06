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Stavba Eiffelovy věže byla naprostým unikátem. Proč ji ale Francouzi neměli rádi?

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Eiffelova věž je nejznámější dominantou Paříže, byť vznikla relativně nedávno, teprve v 19. století. Její stavba a historie je stejně zajímavá a bohatá jako město, v němž se nachází.
Stavba Eiffelovy věže byla naprostým unikátem. Proč ji ale Francouzi neměli rádi?

Stavba Eiffelovy věže byla naprostým unikátem. Proč ji ale Francouzi neměli rádi?

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:00

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