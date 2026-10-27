Ethiopian Airlines, let 961 dne 23. listopadu 1996: Únos letadla vykonali tři muži z Etiopie, všichni zaplatili životem

Reklama
Ethiopian Airlines, let 961 dne 23. listopadu 1996: Únos letadla vykonali tři muži z Etiopie, všichni zaplatili životemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V roce 1996 došlo během letu z Etiopie k únosu letadla, v němž se nacházelo 175 lidí. Ačkoli se pilotům nakonec podařilo přistát, pouze padesát lidí přežilo. 125 lidí přišlo o život, a to včetně všech tří únosců, z nichž všichni tři byli Etiopané.
Ethiopian Airlines, let 961 dne 23. listopadu 1996: Únos letadla vykonali tři muži z Etiopie, všichni zaplatili životemZdroj: jag_cz / Depositphotos
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 27.10.2026 09:30
Reklama
Měla být zpěvačkou, ale stala se první českou ženou pilotkou. Boženu Laglerovou neodradilo nic, ani vážná nehoda
Dokázala se dostat mezi mužskou leteckou elitu. Přitom byla Božena Laglerová nejenom zkušenou pilotkou, ale...
Dějiny Pekingu: Od pravěkého člověka k Čínské lidové republice
Historie hlavního města Číny, Pekingu, je velmi pestrá. Zahrnuje celou řadu změn jak v samotném názvu...
5 zajímavých vědeckých poznatků o králi Tutanchamonovi a jeho smrti
Bude tomu sto let, kdy se naše pochopení a nahlížení na Egyptskou kulturu zcela a navždy změnily. K novému...
Jak vzniklo největší město na Aljašce a co s tím měli společného dávní Inuité
Anchorage bylo založeno v roce 1914 jako hlavní základna pro stavbu Aljašské železnice vedoucí na sever do...
NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíleVšechny články tohoto autora →
Někdo ukradl Galaxy S22+ a Samsung Find bylo k ničemu, nenašlo ho. Stačilo zapnout dvě skrytá nastavení
Mobify.cz
dnes, 10:21
7 min
Láhev vína lze v nouzi otevřít také bez vývrtky. Pomohou osvědčené fígle, které znají zkušení vinaři
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 10:17
2 min
Tvrdý faul ho vyřadil ze hry. O tři dny později Flagg nasázel Miami 29 bodů a rozhodl koncovku
Vše o sportu
dnes, 10:15
3 min
Proč se mužům s věkem zvětšuje prostata? Vědci našli buňky, které mohou být klíčem
Kód Enigma
dnes, 10:11
2 min
Ministerstvo dopravy chce od půlky příštího roku zdražit mýtné o 18,5 procenta
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:09
Reklama
„Vždy se snažím udělat maximum toho, čeho jsem schopen." Vladimír Javorský září v dramatu Město otců
Kinobox.cz
dnes, 10:05
2 min
Majitelku domu probudil zloděj. Poznáte svědka ze záznamu?
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Osm kilo stříbra a drahokamy: V Turnově vystaví unikátní relikviář sv. Václava
Liberecká Drbna
dnes, 10:00
2 min
Oblíbený řetězec stahuje dívčí šperky. V prstýnku testy odhalily toxické olovo
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:59
Opilý muž dělal výtržnosti na čerpací stanici. Pak zaútočil na policistu
Budějcká Drbna
dnes, 09:56
1 min
Reklama
Úleva po deseti měsících. Most na D1 v Dluhonicích dostává tlumiče hluku
Hanácká Drbna
dnes, 09:54
2 min
Požár elektrokoloběžky na Královéhradecku: Stála v garáži a nenabíjela se. Přesto začala hořet. Jak je to vůbec možné?
Kód Enigma
dnes, 09:54
5 min
Jak bude o prázdninách? Meteorologové slibují typické podzimní počasí
Jihlavská Drbna
dnes, 09:49
1 min
Zuřivá přestřelka kvůli poplatkům za ČT: Taťána Malá se pustila do Fialovy vlády, schytala to i s dětmi a sousedy!
Aplausin.cz
dnes, 09:46
2 min
Mareš míří mezi Zrádce? Krug promluvil o schůzce, moderátor má ale pořádné obavy
Žena.cz
dnes, 09:45
Reklama
Farma Vojty Kotka 2. díl: Vojta Kotek a jeho pomocník Aleš jako Pat a Mat z Kozárovic
V Telce
dnes, 09:44
3 min
Ve středu budou velké obchody zavřené. Generace X pamatuje časy, kdy se bez nákupů přežil celý víkend
Poudree.cz
dnes, 09:44
5 min
Přímotop v zásuvce: Kolik stojí hodina, večer a celý měsíc? Přesnou částku prozradí přehledná tabulka
Planeta ekonomiky
dnes, 09:41
3 min
Štafle jinak: Vyrobte z nich stojan na květiny
Home-in-Cube
dnes, 09:41
2 min
Ulice: Veronika chce slyšet od Blanky celou pravdu. Zjistí i to, kdy jeho milenka otěhotněla
Seriálový svět
dnes, 09:40
4 min
Reklama
Magnet není vstupenka na každou plotýnku. U indukce rozhoduje i velikost dna
ChytřeNaTo.cz
dnes, 09:39
3 min
Zaplatil včas, přesto ho slyšelo celé město. Krnovská pošta udělala z inkasa pouliční estrádu
Retro Radar
dnes, 09:38
3 min
VIDEO: Matná černá, která se nemusí neustále leštit. Odsávání této desky se zavře, když ji nepoužíváte
Home-in-Cube
dnes, 09:38
2 min
Správná frekvence krmení psa závisí na několika okolnostech. Rozhoduje zejména věk, velikost a zdravotní stav
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:38
2 min
Lajna míří do kin. Hana Vagnerová znovu oblékne tygří motivy a z její Denisky se mezitím stala matka
ReadZone
dnes, 09:38
3 min
Reklama
Jemné buchtičky zalité sametovým šodó. Tradiční sladký oběd, který si můžete připravit i doma
Cooky.cz
dnes, 09:35
5 min
Snil o srubu, ženě a psovi. Bouřlivák Zvěřina z VyVolených po rozvodu potkal lásku v taxíku a začal pracovat u filmu
VIPživot.cz
dnes, 09:32
3 min
Podkožní tuk už se na břiše dlouho neohřeje. Mezi řešení patří i zelený čaj a pohodlné kardio
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:32
2 min
Marek Eben spolu se StarDance pod palbou Kateřiny Konečné: Těmito ostrými slovy zašla příliš daleko
In-lifestyle.cz
dnes, 09:32
3 min
Jen 70 schodů a před vámi se otevřou Krkonoše i Český ráj. Tuhle rozhlednu stojí za to navštívit
Žádný Špeky
dnes, 09:31
2 min
Reklama
Nejprve první ligový gól v nové sezoně, poté omluva. Álvarez si sypal popel na hlavu za touhu v létě odejít
SportWin
dnes, 09:31
1 min
Na Steamu je hra zdarma, kterou může hrát jen jeden člověk na světě. Ostatní čekají ve frontě
Gamebot.cz
dnes, 09:31
1 min
Školní chaos, ostré hlášky a salvy smíchu! Jaromír Nosek jako ředitel na pokraji zhroucení
Aplausin.cz
dnes, 09:31
2 min
Aktualizovaný WordPress nemusí stačit. Odborníci varují před dvěma kritickými chybami
IT pro Tebe
dnes, 09:30
1 min
Zamknout a odejít nestačí: Jak co nejlépe zabezpečit byt i dům
Home-in-Cube
dnes, 09:30
3 min
Reklama
Cizí dron nad elektrárnou by mohl skončit zničený. Česko chystá nová pravidla
Svět dronů
dnes, 09:30
1 min
Toto staré chrastítko pro děti vypadá obyčejně. Kdo ho zachoval, dostane od sběratelů 4 000 Kč minimálně
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:30
2 min
Tatarák s nebezpečnou bakterií a stehna, která páchla. Tohle maso neprošlo kontrolou
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:30
Před rokem slavil titul s Kometou. Teď Postava při prvním startu v NHL zastavil McDavida i Draisaitla
Vše o sportu
dnes, 09:30
3 min
Důchody od ledna 2027 porostou. Někteří si polepší o 540 Kč, slíbené 2 000 Kč jsou zatím nejisté
Kapitalio
dnes, 09:30
4 min
Reklama
Reklama
Meteorologové zveřejnili nový výhled na listopad. Po chladných dnech přijde změna, která mnohé překvapí
Auto najelo do skupiny lidí. Několik zraněných skončilo v nemocnici, policie na ujíždějící vůz střílela
Sandra Nováková se nechala nafotit nahoře bez. Žhavý snímek od Hynka Čermáka teď draží pro nemocnou holčičku
Co když sex nechybí tělu, ale hlavě? 7 věcí, které ti dokážou libido vypnout ještě před ložnicí
Troška na něj vzpomíná s láskou, diváci ho milovali jako padoucha. Knížepán z Princezny ze mlejna skrýval bolestný příběh
Reklama
Reklama