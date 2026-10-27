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Ethiopian Airlines, let 961 dne 23. listopadu 1996: Únos letadla vykonali tři muži z Etiopie, všichni zaplatili životem

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V roce 1996 došlo během letu z Etiopie k únosu letadla, v němž se nacházelo 175 lidí. Ačkoli se pilotům nakonec podařilo přistát, pouze padesát lidí přežilo. 125 lidí přišlo o život, a to včetně všech tří únosců, z nichž všichni tři byli Etiopané.
Ethiopian Airlines, let 961 dne 23. listopadu 1996: Únos letadla vykonali tři muži z Etiopie, všichni zaplatili životem

Ethiopian Airlines, let 961 dne 23. listopadu 1996: Únos letadla vykonali tři muži z Etiopie, všichni zaplatili životem

Zdroj: jag_cz / Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:30

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