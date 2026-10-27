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Dnes každý ví, jak vypadá mapa světa. Proto nám přijde úsměvné, jak si ji představovali naši předci

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V průběhu dějin se představa o podobě světa zásadně měnila – od schematických kruhových map obsahující jen známé oblasti některých kontinentů přes středověké mapy s příšerami v neprobádaných oblastech až po detailní mapy podobné těm dnešním.
Dnes každý ví, jak vypadá mapa světa. Proto nám přijde úsměvné, jak si ji představovali naši předci

Dnes každý ví, jak vypadá mapa světa. Proto nám přijde úsměvné, jak si ji představovali naši předci

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:00

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