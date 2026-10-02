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Stát dal na vývoj televizního seriálu o Luneticu dotaci přes milion korun

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Státní fond audiovize (SFA) rozdělil celkem 12,5 milionu korun na dotacích pro hrané televizní seriály a minisérie. Peníze směřují na vývoj příslušného díla. Dotační podporu získalo celkem 11 TV projektů. Nejvyšší částku podpory - 1,2125 milionu korun - obdrželo celkem sedm projektů. Fond o tom informoval na svém webu.
Stát dal na vývoj televizního seriálu o Luneticu dotaci přes milion korun

Stát dal na vývoj televizního seriálu o Luneticu dotaci přes milion korun

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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