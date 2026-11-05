Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

J&T navyšuje podíl ve Šmejcově skupině, zaplatila přes 3,5 miliardy korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Skupina J&T prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů J&T ARCH II dokončila  druhou investici do skupiny EMMA Capital miliardáře Jiřího Šmejce (foto). Po akvizici 8,1 procenta akcií nyní drží 16,7procentní podíl.
J&T navyšuje podíl ve Šmejcově skupině, zaplatila přes 3,5 miliardy korun

J&T navyšuje podíl ve Šmejcově skupině, zaplatila přes 3,5 miliardy korun

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:14

Reklama
Další články z Borovan.cz
Bohemia Interactive vydává plnou verzi nové hry Silica od nezávislého vývojáře
Bohemia Interactive vydává plnou verzi nové hry Silica od nezávislého vývojáře
Milan Šteindler se po dvaceti letech vrací k režii, točí komedii se Čtvrtníčkem a Chaloupkovou
Milan Šteindler se po dvaceti letech vrací k režii, točí komedii se Čtvrtníčkem a Chaloupkovou

Herec a režisér Milan Šteindler se po dvacetileté pauze opět vrací k režii. Naposledy natočil nepříliš...

Do čela mediální agentury Dentsu X se postavil Bílek, vystřídal Hajnovou
Do čela mediální agentury Dentsu X se postavil Bílek, vystřídal Hajnovou

Novým managing directorem agentury Dentsu X (skupina Dentsu) se od 1. listopadu stal Pavel Bílek (foto). Na...

Na Klempířově ministerstvu dosavadní dotační komise pro média a audiovizi změní složení
Na Klempířově ministerstvu dosavadní dotační komise pro média a audiovizi změní složení

Na ministerstvu kultury pod vedením ministra kultury Oto Klempíře (foto; Motoristé sobě) dále pokračují...

Nový zdařilý seriál Terezy Kopáčové vzbuzuje pocity až fyzické nevolnosti
Nový zdařilý seriál Terezy Kopáčové vzbuzuje pocity až fyzické nevolnosti

Televize Nova opět překvapila - nová série Sériový manžel (foto) režisérky Terezy Kopáčové se zařadí k...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.