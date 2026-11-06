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Czech News Center prodalo přes polovinu nákladu sběratelského speciálu ABC

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Vydařený obchodní tah mediálního domu Czech News Center (majitel Daniel Křetínský a spol.) s proslulým dětským titulem ABC. Tým kolem šéfredaktora ábíčka Zdeňka Ležáka (na fotce uprostřed) dal dohromady u příležitosti 70. výročí časopisu prémiový sběratelský speciál Legendární vystřihovánky z ábíčka.
Czech News Center prodalo přes polovinu nákladu sběratelského speciálu ABC

Czech News Center prodalo přes polovinu nákladu sběratelského speciálu ABC

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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