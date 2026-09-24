Starostu z Brněnska trápí kozy. Úřady nechtějí říct, co s nimi bude

Pospíšil se ani nedozvěděl aktuální informace o tom, jak úřady porušování předpisů, jichž se chovatel dopouští, řeší. Jak odbor životního prostředí v Židlochovicích, tak Krajská veterinární správa uvedly, že obec není účastníkem řízení, řekl.
Zhruba před dvěma týdny vyhotovil židlochovický úřad rozhodnutí, které doručil chovateli. Na dotaz ČTK, co je jeho obsahem, vedoucí odboru Milan Komenda řekl, že nemůže podrobnosti z řízení sdělovat a neví to oficiálně ani starosta.
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Státní veterinární správa (SVS) navrhla Židlochovicím jako obci s rozšířenou působností redukovat stádo s více než 300 kusy na 50 kusů. To, že je redukce obsahem rozhodnutí a že na vykonání má chovatel dva měsíce, napsal mluvčí SVS Petr Vorlíček s odkazem na to, že to sám chovatel již zmínil v médiích.
Podle Pospíšila však zatím chovatel stádo nezredukoval a nesplnil ani starší nařízení. Loni po deseti letech Česká plemenářská inspekce (ČPI) chov zaregistrovala a dala chovateli známky, aby kozy označil.
„To neudělal, a když jsem se ČPI ptal, tak mi odpověděli, že mi nemohou podávat informace," řekl Pospíšil. ČTK dnes oslovila i ČPI, jak svoje nařízení kontroluje a vymáhá, dosud nereagovala. Veterináři dříve udělili chovateli pokutu 20 tisíc korun za několik porušení veterinárního zákona. Pospíšil nyní v dopise požádal jak úřad v Židlochovicích, tak veterinární správu, aby se obec stala účastníkem řízení.
Pospíšil již dříve poukazoval na to, že kozy pravidelně unikají z pozemku chovatele a okusují zeleň na jiných pozemcích. Chovatel také na různých místech zakopává mrtvá těla či je pálí, na konci srpna se kozí lebky objevily i na dně Panského rybníka. Obyvatele také obtěžuje zápach.
Veterináři obci mimo jiné navrhli, aby oslovila myslivce, kteří mohou volně se pohybující neoznačené hospodářské zvíře v honitbě lovit, což je podle Vorlíčka v souladu s mysliveckým zákonem. S tímto výkladem však Pospíšil nesouhlasí a odeslal naopak myslivcům dopis, aby se vyvarovali střelby na kozy uniklé z pozemku.
Pospíšil odmítl také neformální návrhy veterinářů na to, aby lidé z obce sami přistoupili k oznámkování koz či aby obec uspořádala finanční sbírku, z jejíhož výtěžku by chovatel tuto činnost zaplatil odborné firmě. Do obecního oběžníku Pospíšil napsal, že úřady mají strach z odpovědnosti a z finančních nákladů.
„Úředníci z ORP Židlochovice i veterinární správa vědí, že podle zákona musí chovateli zvířata odebrat do náhradní péče. Protože ale nevědí, kolik to bude státní kasu stát, snaží se hodit problém na naši obec," napsal starosta.