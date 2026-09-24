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Starostu z Brněnska trápí kozy. Úřady nechtějí říct, co s nimi bude

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Ani po jednání u kulatého stolu s úředníky se podle starosty Unkovic na Brněnsku Petra Pospíšila (Společně za Unkovice) nepřiblížilo vyřešení problému velkého stáda koz, jejichž chov řadu let obtěžuje obyvatele obce.
Starostu z Brněnska trápí kozy. Úřady nechtějí říct, co s nimi bude

Starostu z Brněnska trápí kozy. Úřady nechtějí říct, co s nimi bude

Zdroj: Nicolas Rosier
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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