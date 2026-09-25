Janáčkovo centrum dostane nábytek i techniku. Brno hledá dodavatele

Brno hledá firmu, která vybaví interiéry nového koncertního sálu v centru města. Nábytek a další vybavení dostane také část sousedního Besedního domu, který je dnes domovem Filharmonie Brno. Zakázka má hodnotu 50 milionů korun bez daně.
Nové Janáčkovo kulturní centrum vyjde zhruba na 2,3 miliardy korun a po dokončení v něm najde zázemí právě brněnská filharmonie. Zahájení zadávacího řízení na dodavatele interiérového vybavení schválili ve středu brněnští radní.
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Podle dosluhující brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) se s koncepcí toho, že Janáčkovo kulturní centrum a Besední dům budou fungovat jako jeden celek, pracuje dlouhodobě.
„Plánované propojení památkově ohleduplnou podzemní chodbou nyní doplňujeme i sjednocením interiérových prvků, jako jsou nábytek nebo technické prostředky informačního systému. Vybaven jimi bude kompletně nejen nový koncertní sál, ale v sousedním Besedním domě také restaurace Hansen a salonky,“ vysvětlila Vaňková.
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Primátorka doplnila, že navržená podoba vnitřního vybavení navazuje na odkaz dánského architekta Theophila Hansena, který působil především ve Vídni a je také autorem Besedního domu,
Propojení obou budov podle vedení města přináší benefity návštěvníkům i hudebníkům, stejně tak dává smysl z ekonomického a provozního hlediska.
„Janáčkovo kulturní centrum přinese například potřebné zázemí pro orchestr, což jsou zkušebny, šatny, ladírny nebo nahrávací studio, zatímco Besední dům nabídne reprezentativní prostory, salonky, restauraci a další společenské zázemí,“ doplnil náměstek primátorky René Černý (Nezávislý)
Černý také uvedl, že oba objekty budou propojené i provozně. Besední dům bude moci využívat podzemní parkovací místa nového centra a společná budou také skladová a další zázemí. Lidé se tak mezi oběma budovami dostanou, aniž by museli vyjít ven.