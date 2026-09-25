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Janáčkovo centrum dostane nábytek i techniku. Brno hledá dodavatele

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Nové Janáčkovo kulturní centrum v Brně dostane nábytek, technické vybavení i další prvky interiéru. Město nyní hledá firmu, která vybaví nejen vznikající koncertní sál, ale také část sousedního Besedního domu. Zakázka vyjde až na 50 milionů korun bez daně.
Janáčkovo centrum dostane nábytek i techniku. Brno hledá dodavatele

Janáčkovo centrum dostane nábytek i techniku. Brno hledá dodavatele

Zdroj: Město Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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